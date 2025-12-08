Po pięciu kolejkach Ligi Mistrzów "The Reds" zajmują 13. miejsce z dziewięcioma punktami. Inter, którego piłkarzem jest Piotr Zieliński, zgromadził 12 i jest czwarty.

Krytyka Liverpoolu ze strony Salaha

Po sobotnim meczu angielskiej ekstraklasy z Leeds United (3:3), który Mohamed Salah oglądał z ławki rezerwowych, dwukrotny mistrz Anglii i triumfator Ligi Mistrzów zarzucił klubowi obarczanie go całą odpowiedzialnością za słabsze wyniki drużyny i wyraził niezadowolenie z faktu, że nie ma go w podstawowym składzie.

Jestem bardzo, bardzo rozczarowany. Zrobiłem dla tego klubu tak wiele, a teraz wygląda na to, że ktoś chce przerzucić na mnie całą winę. Latem wiele mi obiecywano, i nic – mówił.

Brak Salaha w kadrze Liverpoolu na mecz z Interem

Liverpool opublikował listę 19 piłkarzy powołanych na mecz z Interem Mediolan, na której Egipcjanina zabrakło. Nie pojawiło się też żadne wyjaśnienie.

Salah po Nowym Roku poza Liverpoolem?

W przyszłym tygodniu Salah opuści Anglię, aby dołączyć do swojej drużyny narodowej i wziąć udział w rozpoczynającym się 21 grudnia Pucharze Narodów Afryki. Media spekulują, że może chcieć skorzystać ze styczniowego okienka transferowego i nie wrócić już do klubu.