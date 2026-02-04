Legia nie przestraszyła się faworyzowanego rywala

Legia w drodze do 1/16 kolejno eliminowała włoską Fiorentinę i grecki PAOK Saloniki. W walce o kolejną fazę rozgrywek młodzieżowej Ligi Mistrzów jej rywalem był słynny Ajax Amsterdam.

Poprzeczka poszła wysoko w górę. Holenderski klub znany jest z doskonałego szkolenia młodych piłkarzy. Legioniści jednak nie przestraszyli się faworyzowanego rywala. Wygrali przy Łazienkowskiej 2:1 i zapewnili sobie awans do 1/8 finału.

Pchełka i Ruszkiewicz zapewnili Legii awans

Wynik spotkania tuż przed końcem pierwszej połowy otworzył Cyprian Pchełka. W 43. minucie 19-latek popisał się kapitalnym uderzeniem z dystansu.

Tuz po przerwie gospodarze podwyższyli na 2:0. W 53. minucie Erik Mikanowicz dośrodkował w pole karne. Piłkę opanował Maciej Ruszkiewicz i mocnym strzałem umieścił ją w siatce rywali.

Ajax kończył mecz w dziesiątkę

Ajax kontaktowego gola strzelił w 73. minucie. Jego autorem był Tyrese Teuwsen. Goście mieli ponad kwadrans na doprowadzenie do dogrywki. Jednak chwilę po zdobyciu bramki ich sytuacja się skomplikowała. Marvin Muzungu faulował wychodzącego sam na sam z bramkarzem Przemysława Mizerę. Za to zagranie piłkarz holenderskiego zespołu został ukarany czerwoną kartką i Ajax musiał radzić sobie w dziesiątkę. Mimo gry w osłabieniu goście nie rezygnowali z ataków, ale wynik już się nie zmienił.

Legia wygrała 2:1 i awansowała do 1/8 finału UEFA Youth League. Losowanie tej fazy zaplanowano na piątek, 6 lutego (godz. 13:00).