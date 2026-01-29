Real kończy mecz w "dziewiątkę"

Końcówka meczu w stolicy Portugalii miał niezwykłą dramaturgię. Real po czerwonych kartkach dla Raula Asencio i Rodrygo grał w "dziewiątkę". Benfica prowadziła 3:2. Kolejny gol dla podopiecznych Jose Mourinho pozwoliłby im awansować na 24. lokatę i wystąpić w barażach. Natomiast bramka dla gości promowałoby "Królewskich" na ósme miejsce, dające bezpośredni awans do 1/8 finału.

Trubin głową umieścił piłkę w siatce Realu

W ostatniej akcji meczu, przy rzucie wolnym dla Benfiki, pod bramkę gości ruszył Anatolij Trubin. Ukraiński bramkarz po stałym fragmencie gry głową umieścił piłkę w siatce Realu i ustalił wynik spotkania na 4:2. Ta bramka dała Benfice prawo gry w barażach o 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Trener powiedział mi, że mam ruszyć w pole karne. Nie wiedziałem, że potrzebujemy jeszcze jednego gola, by awansować - przyznał po meczu ukraiński bramkarz.

Losowanie baraży już w piątek

Baraże o awans do 1/8 finału zaplanowano na 17/18 i 24/25 lutego. Pary rozlosowane zostaną w piątek. Z kolei najlepsza "16" rywalizować będzie 10/11 i 17/18 marca, a losowanie par tej rundy odbędzie się 27 lutego. Tegoroczny finał Ligi Mistrzów rozegrany zostanie 30 maja w Budapeszcie.