Elsner złożył rezygnację

Według informacji mediów obecny szkoleniowiec Cracovii jest zmęczony sytuacją w klubie. Jak donosi Piotr Rzepecki z portalu 365dniopilce.pl Elsner złożył rezygnację.

Rada drużyny została poinformowana, że trener Luka Elsner chce odejść. Że złożył rezygnację, która nie została jednak przyjęta przez zarząd klubu - informuje Rzepecki.

Cracovia sprzedała kluczowych pikarzy

Niestety światła w tunelu nie widać. Po bardzo udanej pierwszej części sezonu, teraz dla Cracovii nastały gorsze czasy. "Pasy" są w głębokim kryzysie zarówno sportowym jak i organizacyjnym.

Nowy właściciel Robert Płatek nie ma jasno sprecyzowanego planu, co do Cracovii. Wobec opóźnień w wypłatach dla zawodników nastawiono się na sprzedaż kluczowych zawodników, za których przyszły zimą oferty - Filip Stojilkovic odszedł do Pisy za 3 mln euro, z kolei Mikkel Maigaard zasilił Wieczystą Kraków za około 300 tys. euro - czytamy na 365dniopilce.pl.

Elsner pójdzie śladem Feio?

Przypomnijmy, że w tym tygodniu doszło do zmiany na stanowisku trenera w Radomiaku Radom. Po skandalicznych wydarzeniach do jakich doszło po meczu z GKS Katowice z pracy zrezygnował Goncalo Feio.

Portugalczyk rozwiązał umowę z klubem po tym jak miał zostać uderzony w twarz przez radomskiego radnego, Dariusza Wójcika. Przyczyną incydentu był stan murawy na miejscowym stadionie.