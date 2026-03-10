Piłkarze obstawiali konkretne zdarzenia

Yeboah i Jones zostali zawieszeni za obstawianie zakładów w 2024 i 2025 roku. Nie ma dowodów sugerujących, że te zakłady wpłynęły na wynik jakiegokolwiek meczu” - napisano w komunikacie MLS.

Reklama

Zaznaczono przy tym, że w jednym przypadku, 19 października 2024 roku, obaj piłkarze obstawiali, że Jones otrzyma żółtą kartkę, co też się stało. MLS stwierdziła również, że "zawodnicy prawdopodobnie udostępnili poufne informacje innym graczom", w szczególności dotyczące ich zamiaru otrzymania żółtej kartki.

Yeboah za 2 mln dol. opuścił Kraków

28-letni Yaw Yeboah, w 2023 roku zdobył mistrzostwo MLS z zespołem Columbus Crew. Jest wychowankiem akademii piłkarskiej Manchesteru City, spędził krótki czas we francuskiej Ligue 1 w barwach Lille (2015-2016), a następnie grał w Holandii, Hiszpanii i w Polsce, w Wiśle Kraków. W jej barwach rozegrał 50 oficjalnych spotkań, w których zdobył 10 bramek. Gdy w styczniu 2022 roku odchodził do zespołu z Columbus był najskuteczniejszym zawodnikiem Krakowian. Wisła miała zarobić na tym transferze około dwóch milionów dolarów.

Yeboah i Jones byli zawieszeni od października

Urodzony w Ghanie 29-letni Amerykanin Derrick Jones w MLS gra od 2016 roku. Reprezentował kluby z w Filadelfii, Nashville, Houston, Charlotte, a następnie w Columbus Crew, gdzie dołączył w sezonie 2024, po zdobyciu przez klub mistrzostwa. Obaj zawodnicy byli tymczasowo zawieszeni przez MLS od października ubiegłego roku.