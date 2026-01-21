Piłkarze zebrali 9357 funtów

Według dziennika "Verdens Gang", opierającego się na doniesieniach mediów brytyjskich, na razie zebrano 9357 funtów. Zdaniem innych norweskich mediów jest to nieco skromna kwota jak na piłkarskich bogaczy i w stosunku do tego, co zrobili swoim kibicom, ponieważ wynosi zaledwie 25 funtów na osobę, a podróż do Bodoe była znacznie droższa.

Reklama

Proszę o wybaczenie wszystkich kibiców mojego klubu, a zwłaszcza tych, którzy przybyli do Norwegii. Moja gra i mojej drużyny była żałosna, żenująca i nie mam żadnego wytłumaczenia - powiedział Haaland.

W Norwegii śmieją się z piłkarzy Manchesteru City

Zdaniem skandynawskich mediów wygrana Bodoe/Glimt była spektakularna i wręcz ośmieszająca tak silny zespół jak Manchester City. Kanał norweskiej telewizji NRK zażartował, że angielscy piłkarze zostali oślepieni zorzą polarną, która była widzialna w Bodoe przez dwa dni podczas ich pobytu w arktycznym mieście. Z kolei kanał fińskiej telewizji YLE stwierdził, że gwiazdy Premier League zamarzły za kołem podbiegunowym, chociaż temperatura wynosiła około zera stopni.