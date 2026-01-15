Lewandowski 26 mln dolarów zarobił na grze w piłkę

Według Sportico.com w 2025 roku 26 mln dolarów na konto Lewandowskiego wpłaciła Barcelona. Kolejne 12 mln dol. kapitan reprezentacji Polski zarobił na mocy umów sponsorskich.

Taki wynik dał 37-letniemu napastnikowi 96. miejsce w rankingu najlepiej zarabiających sportowców. Na pierwszym miejscu notowania znalazł się Cristiano Ronaldo. Piłkarz saudyjskiego Al-Nassr w 2025 roku wzbogacił się o 260 mln dolarów. Kolejne miejsca na podium zajęli bokser Saul Alvarez (137 mln dolarów) i piłkarz Interu Miami, Lionel Messi (130 mln dolarów).

Świątek za plecami Gauff i Sabalenki

Wśród kobiet w 2025 roku najwięcej zarobiła amerykańska tenisistka Coco Gauff. Za jej plecami znalazły się jej rywalki z kortu - Białorusinka Aryna Sabalenka i Iga Świątek. Polka łącznie zarobiła 23,1 miliona dolarów, z czego 10,1 mln z kortów i 13 mln z umów (np. z Lego, Lancome).