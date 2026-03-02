Lewandowski nie zagra z Atletico

Barcelona w 26. kolejce ligi hiszpańskiej zmierzyła się z Villarreal. Mecz zakończył się zwycięstwem Katalończyków 4:1. Autorem jednej z bramek był Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski spotkanie zaczął na ławce rezerwowych. Na murawie pojawił się w 67. minucie, a w doliczonym czasie gry ustalił wynik meczu.

W niedzielę niestety dotarły z Hiszpanii niepokojące informacje na temat zdrowia Lewandowskiego. Jak się okazało napastnik Barcelony doznał złamania kości lewego oczodołu. Z tego powodu jego udział we wtorkowym meczu Pucharu Króla z Atletico Madryt jest wykluczony.

Lewandowski zagra w masce

Wszystko jednak wskazuje na to, że przerwa w grze Lewandowskiego nie potrwa długo. Przynajmniej tak twierdzą hiszpańskie media. Według "Mundo Deportivo". 37-letni snajper będzie do dyspozycji trenera Barcelony już na sobotni ligowy mecz z Athletic Bilbao.

Lewandowski w 27-kolejce La Liga zagra w specjalnej masce ochronnej na twarz, która zabezpieczy złamaną kość twarzy.

Występ Lewandowskiego z Albanią raczej nie zagrożony

To bardzo dobra wiadomość dla polskich kibiców i selekcjonera naszej reprezentacji. 26 marca biało-czerwonych czeka półfinał baraży o awans do mistrzostw świata. Wydaje się, że występ Lewandowskiego w pojedynku z Albanią nie jest zagrożony.