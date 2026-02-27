Real kontra Man City po raz piąty z rzędu

Real i Manchester City trafili na siebie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów po raz piąty z rzędu. Od sezonu 2021/22 w dwumeczu trzykrotnie lepsi byli "Królewscy", a raz awansowali podopieczni Hiszpana Josepa Guardioli.

Liga Mistrzów. Awans Paris Saint-Germain i Realu Madryt do 1/8 finału. Juventus Turyn za burtą
FC Barcelona, której barw bronią Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, rywalizować będzie z angielskim Newcastle United.

Obrońcy trofeum trafili na Chelsea

Broniące trofeum Paris Saint-Germain zagra z Chelsea Londyn, natomiast Arsenal Londyn, który zajął pierwsze miejsce w fazie ligowej, trafił na Bayer Leverkusen.

Finał trwającej edycji Ligi Mistrzów zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie.

  • Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów
  • Real Madryt - Manchester City
  • Bodoe/Glimt - Sporting Lizbona
  • Paris Saint-Germain - Chelsea Londyn
  • Newcastle United - Barcelona
  • Galatasaray Stambuł – Liverpool
  • Atletico Madryt - Tottenham Hotspur
  • Atalanta Bergamo - Bayern Monachium
  • Bayer Leverkusen - Arsenal Londyn