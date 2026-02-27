Barcelona, której zawodnikami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny w 1/8 finału zmierzy się z Newcastle United. W hitowym pojedynku tej fazy rozgrywek Real Madryt zagra z Manchesterem City. Losowanie odbyło się w piątek w siedzibie UEFA w Nyonie. Spotkania zaplanowano na 10-11 i 17-18 marca.
Real kontra Man City po raz piąty z rzędu
Real i Manchester City trafili na siebie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów po raz piąty z rzędu. Od sezonu 2021/22 w dwumeczu trzykrotnie lepsi byli "Królewscy", a raz awansowali podopieczni Hiszpana Josepa Guardioli.
FC Barcelona, której barw bronią Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, rywalizować będzie z angielskim Newcastle United.
Obrońcy trofeum trafili na Chelsea
Broniące trofeum Paris Saint-Germain zagra z Chelsea Londyn, natomiast Arsenal Londyn, który zajął pierwsze miejsce w fazie ligowej, trafił na Bayer Leverkusen.
Finał trwającej edycji Ligi Mistrzów zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie.
- Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów
- Real Madryt - Manchester City
- Bodoe/Glimt - Sporting Lizbona
- Paris Saint-Germain - Chelsea Londyn
- Newcastle United - Barcelona
- Galatasaray Stambuł – Liverpool
- Atletico Madryt - Tottenham Hotspur
- Atalanta Bergamo - Bayern Monachium
- Bayer Leverkusen - Arsenal Londyn
