Real kontra Man City po raz piąty z rzędu

Real i Manchester City trafili na siebie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów po raz piąty z rzędu. Od sezonu 2021/22 w dwumeczu trzykrotnie lepsi byli "Królewscy", a raz awansowali podopieczni Hiszpana Josepa Guardioli.

FC Barcelona, której barw bronią Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, rywalizować będzie z angielskim Newcastle United.

Obrońcy trofeum trafili na Chelsea

Broniące trofeum Paris Saint-Germain zagra z Chelsea Londyn, natomiast Arsenal Londyn, który zajął pierwsze miejsce w fazie ligowej, trafił na Bayer Leverkusen.

Finał trwającej edycji Ligi Mistrzów zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie.