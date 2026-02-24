Sorloth pierwszy raz trafił do siatki w 23. minucie

We wtorkowy wieczór kibice na Estadio Metropolitano w Madrycie na pierwszego gola czekali do 23. minuty. Wtedy Sorloth po raz pierwszy umieścił piłkę w siatce rywali. Asystę przy tym trafieniu zanotował bramkarz Atletico. Jan Oblak wykopał daleko futbolówkę, którą przed polem karnym gości przejął Norweg. Napastnik gospodarzy poradził sobie z obrońcą i oddał uderzenie. Golkiper Club Brugge, Simon Mignolet popełnił błąd i zrobiło się 1:0 dla "Los Colchoneros".

Przyjezdni odpowiedzieli w 36. minucie, ale to wszystko na co było ich stać tego dnia. Honorowego gola dla gości strzelił Joel Ordonez.

Koncert Atletico w drugiej połowie

Do przerwy wynik nie uległ zmianie, ale tuż po zmianie stron podopieczni Diego Simeone odzyskali prowadzenie. Autorem drugiej bramki dla miejscowych był Johnny Cardoso.

W 76. minucie piłkarze Atletico "rozklepali" defensywę Club Brugge. W efekcie Sorloth dostał piłkę jak na "tacy" i wielkim spokojem drugi raz tego wieczoru wpisał się na listę strzelców.

Trzy minuty przed upływem regulaminowego czasu gry Norweg skompletował hat-tricka. Tym razem Matteo Ruggeri idealnie dośrodkował w pole karne, a Sorloth z bliska posłał piłkę do bramki gości i ustalił wynik meczu na 4:1.

Lewandowski i Szczęsny czekają na przeciwnika

W 1/8 finału czeka już osiem najlepszych drużyn po fazie ligowej. Aż pięć z nich jest z Anglii: Arsenal Londyn, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea Londyn i Manchester City. Pozostałe to: Bayern Monachium, Sporting Lizbona oraz Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na piątek. Wówczas zostanie ustalona drabinka fazy pucharowej. Finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.