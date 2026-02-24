Sorloth pierwszy raz trafił do siatki w 23. minucie
We wtorkowy wieczór kibice na Estadio Metropolitano w Madrycie na pierwszego gola czekali do 23. minuty. Wtedy Sorloth po raz pierwszy umieścił piłkę w siatce rywali. Asystę przy tym trafieniu zanotował bramkarz Atletico. Jan Oblak wykopał daleko futbolówkę, którą przed polem karnym gości przejął Norweg. Napastnik gospodarzy poradził sobie z obrońcą i oddał uderzenie. Golkiper Club Brugge, Simon Mignolet popełnił błąd i zrobiło się 1:0 dla "Los Colchoneros".
Przyjezdni odpowiedzieli w 36. minucie, ale to wszystko na co było ich stać tego dnia. Honorowego gola dla gości strzelił Joel Ordonez.
Koncert Atletico w drugiej połowie
Do przerwy wynik nie uległ zmianie, ale tuż po zmianie stron podopieczni Diego Simeone odzyskali prowadzenie. Autorem drugiej bramki dla miejscowych był Johnny Cardoso.
W 76. minucie piłkarze Atletico "rozklepali" defensywę Club Brugge. W efekcie Sorloth dostał piłkę jak na "tacy" i wielkim spokojem drugi raz tego wieczoru wpisał się na listę strzelców.
Trzy minuty przed upływem regulaminowego czasu gry Norweg skompletował hat-tricka. Tym razem Matteo Ruggeri idealnie dośrodkował w pole karne, a Sorloth z bliska posłał piłkę do bramki gości i ustalił wynik meczu na 4:1.
Lewandowski i Szczęsny czekają na przeciwnika
W 1/8 finału czeka już osiem najlepszych drużyn po fazie ligowej. Aż pięć z nich jest z Anglii: Arsenal Londyn, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea Londyn i Manchester City. Pozostałe to: Bayern Monachium, Sporting Lizbona oraz Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.
Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na piątek. Wówczas zostanie ustalona drabinka fazy pucharowej. Finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.
- Program rewanżowych meczów barażowych o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów
- wtorek, 24 lutego
- Atletico Madryt - Club Brugge 4:1; pierwszy mecz 3:3
- Newcastle United - Karabach Agdam (godz. 21.00; 6:1)
- Inter Mediolan - Bodoe/Glimt (21.00; 1:3)
- Bayer Leverkusen - Olympiakos Pireus (21.00; 2:0)
- środa, 25 lutego
- Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund (18.45; 0:2)
- Juventus Turyn - Galatasaray Stambuł (21.00; 2:5)
- Real Madryt - Benfica Lizbona (21.00; 1:0)
- Paris Saint-Germain - AS Monaco (21.00; 3:2)
