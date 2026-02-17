Gospodarze zaskoczyli gości

Początek meczu w wykonaniu AS Monaco był piorunujący. Już w pierwszej minucie gry do siatki paryżan trafił Folarin Balogun. 24-letni napastnik dostał piłkę jak na tacy i z bliska uderzeniem głową otworzył wynik spotkania.

Ten sam zawodnik w 18. minucie podwyższył na 2:0. Tym razem snajper gospodarzy dostał dobre podanie na wolne pole i płaskim strzałem pokonał bramkarza Paris Saint-Germain.

Paryżanie wyrównali jeszcze przed przerwą

W 22. minucie goście mieli doskonałą okazję do strzelenia kontaktowego gola, ale Vitinha zmarnował rzut karny. Jego uderzenie obronił Philipp Köhn. Ale co się odwlecze, to... Siedem minut później PSG po bramce Desire Doue częściowo odrobiło straty.

Piłkarze ze stolicy poszli za ciosem i jeszcze przed przerwą doprowadzili do remisu. Autorem gola na 2:2 był Achraf Hakimi.

Paryżanie wykorzystali grę w przewadze

Tuż po zmianie stron sytuacja AS Monaco mocno się skomplikowała. Czerwoną kartką ukarany został Aleksandr Golovin i miejscowi od 48. minuty musieli radzić sobie w dziesiątkę.

Obrońcy trofeum grę w przewadze wykorzystali po upływie dwudziestu minut. Drugi raz tego wieczoru na listę strzelców wpisał sięDoue. Jak się później okazało była to ostatnia bramka, która padła w tym pojedynku.

Lewandowski i Szczęsny czekają na rywala

W 1/8 finału czeka już osiem najlepszych drużyn po fazie ligowej. Aż pięć z nich jest z Anglii: Arsenal Londyn, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea Londyn i Manchester City. Pozostałe to: Bayern Monachium, Sporting Lizbona oraz Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Rewanże odbędą się 24-25 lutego, natomiast 27 lutego losowanie par 1/8 finału. Wówczas zostanie ustalona drabinka fazy pucharowej. Finał zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie.

Wtorek

Galatasaray Stambuł - Juventus Turyn 5:2

Benfica Lizbona - Real Madryt 0:1

AS Monaco - Paris Saint-Germain 2:3

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 2:0