Atalanta szybko objęła prowadzenie

Odrabianie strat Atalanta zaczęła już w piątej minucie, kiedy trafił Gianluca Scamacca. Tuż przed przerwą na 2:0 podwyższył Davide Zappacosta.

Gospodarze bliżej awansu znaleźli się w 57. minucie po golu Mario Pasalicia, ale BVB odpowiedziało bramką Karima Adeyemiego w 75.

Samardzic przesądził o losach dwumeczu

Wydawało się, że potrzebna będzie dogrywka, jednak w siódmej doliczonej przez sędziego minucie Ramy Bensebaini z Borussii sfaulował w swoim polu karnym Nikolę Krstovicia. Algierczyk otrzymał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę, a "jedenastkę" na gola dającego awans zamienił Lazar Samardzic.

Sensacyjny awans Bodoe/Glimt

Osiem najlepszych drużyn po fazie ligowej do 1/8 finału trafiło bezpośrednio. Aż pięć z nich jest z Anglii: Arsenal Londyn, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea Londyn i Manchester City. Pozostałe to: Bayern Monachium, Sporting Lizbona oraz Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

We wtorek niespodziewanie dołączyło do nich Bodoe/Glimt, które wyeliminowało ubiegłorocznego finalistę - Inter Mediolan, którego piłkarzem jest Piotr Zieliński. Norweska ekipa wygrała dwumecz 5:2. Tego dnia awansowały też: Newcastle United, Atletico Madryt i Bayer Leverkusen.

Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na piątek. Wówczas zostanie ustalona drabinka fazy pucharowej. Finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.