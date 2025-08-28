Rozstawiona z numerem drugim Iga Świątek zmierzy się z Holenderką Suzan Lamens, która w światowym rankingu zajmuje 66. miejsce. To będzie ich pierwsze spotkanie.
Szansa na powrót Igi Świątek na szczyt rankingu
Jeżeli Świątek wygra US Open, a broniąca tytułu i prowadząca w rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka odpadnie przed ćwierćfinałem, to Polka wróci na szczyt listy WTA.
Mecze Magdaleny Fręch i Kamila Majchrzaka o tej samej godzinie
Magdalena Fręch (nr 28) ok. godziny 19. na korcie numer 6 zmierzy się z Amerykanką Peyton Stearns. Polka grała z nią wcześniej dwa razy i doznała dwóch porażek.
Również ok. 19. na korcie numer 11 powinien zacząć się mecz Kamila Majchrzaka z Karenem Chaczanowem (nr 9). 29-letni Rosjanin, rówieśnik Majchrzaka, najwyżej w światowym rankingu był ósmy. W dorobku ma siedem tytułów w turniejach rangi ATP, a w US Open najlepszy wynik osiągnął w 2022 roku, kiedy dotarł do półfinału. Na koncie ma też półfinał Australian Open 2023.
Na igrzyskach w Tokio w 2021 roku zdobył srebrny medal, po porażce w meczu o złoto z Niemcem Alexandrem Zverevem.
Majchrzak, obecnie 76. na liście ATP, z Chaczanowem mierzył się wcześniej cztery razy i wszystkie mecze przegrał. W lipcu w 1/8 finału Rosjanin zakończył jego przygodę w Wimbledonie.
