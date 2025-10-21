Nie wszyscy kibice Napoli, którzy wybrali się do Eindhoven na mecz Ligi Mistrzów obejrzą z trybun pojedynek swojej ukochanej drużyny z miejscowym PSV. 180 fanów włoskiego zespołu naruszyło strefę bezpieczeństwa wyznaczoną przez burmistrza miasta. Wszyscy zostali za to zatrzymani przez policję i trafili do aresztu.
Bilety zatrzymanych kibiców anulowane
Zatrzymani kibice zostali wydaleni z Eindhoven, a ich bilety zostały anulowane - informuje agencja ANSA. Ponadto holenderska policja przekazała dokumenty dotyczące incydentu do Komendy Głównej Policji w Neapolu w celu rozważenia wydania zakazów stadionowych.
Mecz w Eindhoven zacznie się o godz. 21.00
Po dwóch kolejkach fazy zasadniczej Ligi Mistrzów Napoli ma trzy punkty i zajmuje 19. miejsce, natomiast PSV z jednym punktem jest 27. Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczy osiem zespołów, a drużyny z miejsce 9-24 zagrają w barażach. Mecz 3. kolejki LM w Eindhoven rozpocznie się o godzinie 21.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama