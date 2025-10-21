Bilety zatrzymanych kibiców anulowane

Zatrzymani kibice zostali wydaleni z Eindhoven, a ich bilety zostały anulowane - informuje agencja ANSA. Ponadto holenderska policja przekazała dokumenty dotyczące incydentu do Komendy Głównej Policji w Neapolu w celu rozważenia wydania zakazów stadionowych.

Mecz w Eindhoven zacznie się o godz. 21.00

Po dwóch kolejkach fazy zasadniczej Ligi Mistrzów Napoli ma trzy punkty i zajmuje 19. miejsce, natomiast PSV z jednym punktem jest 27. Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczy osiem zespołów, a drużyny z miejsce 9-24 zagrają w barażach. Mecz 3. kolejki LM w Eindhoven rozpocznie się o godzinie 21.