Messi zarobił ponad dwa razy mniej niż Ronaldo

Za plecami Ronaldo znalazł się Lionel Messi. Argentyńczyk grający na co dzień w Interze Miami zarobił 130 milionów dolarów. Trzecie miejsce zajmuje były reprezentant Francji Karim Benzema z saudyjskiego Al-Ittihad - 104 miliony dolarów.

Rankingi magazynu "Forbes" oparte są na badaniach i szacunkach redaktorów gazety. Dziennikarze korzystają głównie z publicznie dostępnych informacji, jednak dane nie zawsze są dokładne. Oprócz pensji klubowych, w zestawieniu uwzględniane są również inne dochody, m.in. z reklam. 38-letni Messi ma zarabiać 70 milionów dolarów z działalności pozaboiskowej, a Ronaldo - 50 milionów.

W dziesiątce nie ma Lewandowskiego, ani żadnego innego Polaka

W sumie dziesięciu najlepiej zarabiających piłkarzy świata według "Forbesa" ma dochody w wysokości 945 milionów dolarów. To o cztery procent mniej niż w poprzednim sezonie.

Najmłodszym z najlepiej zarabiających jest Hiszpan Lamine Yamal z Barcelony. 18-latek zajmuje dziesiąte miejsce z zarobkami w wysokości 43 milionów dolarów. Nowy na liście jest także 22-letni Brytyjczyk Jude Bellingham. Zajmujący dziewiątą pozycję pomocnik Realu Madryt ma zarabiać 44 miliony dolarów. W dziesiątce najlepiej zarabiających piłkarzy świata nie ma Roberta Lewandowskiego, ani żadnego innego polskiego piłkarza.