Ronaldo w tym sezonie ma już jednego gola na koncie

Ronaldo do Motoru przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego z Estreli Amadora. Wcześniej grał w młodzieżowych drużynach FC Porto, Sportingu Lizbona i Rio Ave. W barwach ostatniego z wymienionych zespołów zaliczył seniorski debiut.

Ronaldo z Rio Ave w sezonie 2021/22 awansował do najwyższej ligi portugalskiej, w której przez trzy edycje rozegrał prawie sto spotkań. Na początku 2025 roku przeniósł się do innej drużyny Primeira Ligi - Estreli Amadora. Już w tym sezonie wystąpił w dwóch meczach ligowych przeciwko Benfice Lizbona i FC Alverca, któremu dwa tygodnie temu strzelił gola.

Ronaldo ma wzmocnić siłę ofensywną Motoru

Z transferem Ronaldo w Lublinie wiążą spore nadzieje i oczekiwania. Portugalczyk ma wzmocnić siłę ataku Motoru. Fabio wniesie dużo jakości do naszego zespołu. Może występować na dowolnej pozycji ofensywnej, jest dobrze wyszkolony technicznie i swobodnie czuje się w grze jeden na jednego. To wciąż młody piłkarz, mający już za sobą spore doświadczenie gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w Portugalii - mówi Paweł Golański, dyrektor sportowy Motoru Lublin.

Bruk Bet najbliższym rywalem Motoru

Najbliższy mecz podopieczni Mateusza Stolarskiego rozegrają przed własną publicznością. Na Motor Lublin Arenie w niedzielę, o godz. 12.15 podejmą Bruk Bet Termalikę Nieciecza.

Obie ekipy sąsiadują ze sobą w tabeli Ekstraklasy i mają po osiem zdobytych punktów. Goście zajmują 9. miejsce, a Motor jest 10., ale gospodarze rozegrali o jeden mecz mniej.