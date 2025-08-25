Pierwszy kwadrans spotkania nie był zbyt ciekawy. Odnotować można zderzenie w powietrzu Aleksa Ławniczaka i Marcusa Haglinda-Sangre, po którym nastąpiła kilkudziesięciosekundowa przerwa w grze.

Wynik otworzyli goście. W 20. min spotkania Adam Radwański podał na prawą stronę do Marcela Reguły, który mocnym strzałem pokonał Rafała Leszczyńskiego.

Od tego momentu strzałów na bramkę był znacznie więcej, choć już w tej części spotkania piłka nie wpadła do siatki. Szansę na wyrównanie miał w 30. min Jorge Jimenez, któremu dośrodkował Łukasz Sekulski, ale piłka poleciała nad poprzeczką. W 37. min Wiktor Nowak oddał mocny strzał z około 25 m, ale Dominik Hładun był na miejscu.

Sekulski wyrównał z 11. metrów

W 42. min próbował pokonać Leszczyńskiego Reguła, na drodze strzelonej przez niego piłki stanął Andrias Edmundsson. W 44. min ponownie chciał zaskoczyć płockiego bramkarza Reguła, ale znowu się nie udało. Jeszcze w ostatniej minucie regulaminowego czasu uderzał Sekulski, ale piłka przeleciała obok słupka.

Po przerwie Wisła ruszyła do ataku, ale na bramkę kibice musieli poczekać do 58. min. Po kolejnej akcji strzelał Dominik Kun, a jeden z broniących dostępu do bramki Michał Nalepa zatrzymał piłkę ręką. Sędzia bez namysłu pokazał jedenastkę, którą na wyrównującą bramkę zamienił Sekulski.

Salvador bohaterem Wisły

Wisła nadal atakowała, ale bramka Zagłębia była jak zaczarowana. W 79. min Nowak znalazł się w znakomitej sytuacji, ale oddał zbyt lekki strzał, który nie sprawił żadnej trudności Hładunowi.

W końcówce strzelał Nowak i z rzutu wolnego powracający po kontuzji Iban Salvador, ale piłka nie znalazła drogi do siatki. W ostatnich sekundach doliczonego czasu gry piłka spadła pod nogi Salvadora, który w 20. metrów wpakował ją do siatki, przynosząc Wiśle piąte w tym sezonie zwycięstwo.