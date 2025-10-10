Pierwszy start Światek w Wuhan

Świątek w Wuhan występuje po raz pierwszy. W 1. rundzie miała tzw. wolny los, a w drugiej pewnie pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą 6:1, 6:1, a w 1/8 finału ograła Szwajcarkę Belindę Bencic 7:6 (7-2), 6:4.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Świątek przedłużyła zwycięską serię

Świątek w turniejach rangi 1000, od których ważniejsze są tylko Wielkie Szlemy, nigdy nie przegrała meczu, jeśli wygrała pierwszego seta. W czwartek serię przedłużyła do 108.

Przedłużyć zwycięską passę będzie mogła pokonując Jasmine Paolini. Rozstawiona z numerem siódmym Włoszka polskiego pochodzenia do ćwierćfinału turnieju w Wuhan awansowała po kreczu Dunki Clary Tauson w trzecim secie. Wiem, że ona potrafi grać niesamowity tenis. Jest wojowniczką, nigdy się nie poddaje. Będę gotowa - zapewniła Świątek.

Linette i Fręch już odpadły

Dwie inne polskie tenisistki, które rywalizowały w Wuhan już odpadły. W 1/8 finału z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch, która przegrała z Niemką Laurą Siegemund 4:6, 6:7 (2-7). Na pierwszej rundzie swój udział zakończyła Magda Linette, po porażce z Chorwatką Antonią Ruzic 2:6, 3:6.