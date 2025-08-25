Morishita najlepszym piłkarzem finału Pucharu Polski

Morishita dołączył do Legii z Nagoya Grampus. Sezon 2024/25 był najlepszy w dotychczasowej karierze Japończyka. W 51 meczach zanotował po 14 bramek i asyst, będąc liderem tzw. klasyfikacji kanadyjskiej. Uczestniczył we wszystkich rozgrywkach i w dużej mierze przyczynił się do tego, że Legia awansowała do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

2 maja na Stadionie Narodowym strzelił pierwszego gola w wygranym 4:3 finale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin i został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu.

Morishita będzie grał w angielskiej Championship

Morishita dobrymi występami w Legii zwrócił uwagę selekcjonera reprezentacji Japonii Hajime Moriyasu, który powołał go na czerwcowe zgrupowanie. W meczu eliminacji mistrzostw świata z Indonezją (6:0) zdobył swoją pierwszą bramkę w drużynie narodowej.

Ostatni mecz w barwach Legii rozegrał w czwartek w Edynburgu, gdzie legioniści wygrali z miejscowym Hibernianem 2:1 w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Nowym klubem Morishity jest Blacbkurn Rovers, który występuje na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii - Championship.