Agnero alternatywą dla Ishaka

Lech od dawna poszukiwał nowego napastnika. Mistrzowie Polski nie mieli wartościowego piłkarza, który mógłby rywalizować o miejsce w składzie z Mikaelem Ishakiem. Po przyjściu Agnero ta sytuacja ma się zmienić.

Nowy nabytek Lecha zaczynał piłkarską przygodę w akademii Right to Dream w Ghanie, powiązanej z duńskim FC Nordsjaelland. Później został zawodnikiem tego klubu, grał w innych zespołach w Danii, a następnie przeniósł się do Szwecji.

Podpisaliśmy pięcioletni kontrakt. Podkreślaliśmy, że jednym z priorytetów w tym okienku jest pozyskanie napastnika i postawiliśmy na Iworyjczyka, u którego widzimy ogromny potencjał. Zasięgnęliśmy także opinii w Szwecji i uważamy, że może to być dla nas spore wzmocnienie. Jeszcze miesiąc temu pod względem finansowym nie był dla nas dostępny, wtedy był bliżej klubów z lig TOP 5 czy Belgii. Ale teraz na finiszu (okienka transferowego) otworzyła się dla nas szansa, z której skorzystaliśmy. Atuty Yannicka to szybkość, dobre poruszanie w polu karnym, umie też wyjść na piłkę zagraną za linię obrony. Prezentuje intensywny styl gry, czyli taki, jaki preferuje nasz trener Niels Frederiksen - komplementował zawodnika dyrektor sportowy "Kolejorza" Tomasz Rząsa.

Lech może wykupić Ismaheela

Do Lecha dołączył też Ismaheel. Skrzydłowy został wypożyczony do końca obecnego sezonu z Górnika. Nigeryjczyk do Zabrza trafił w lipcu 2024. Został wtedy wykupiony z francuskiego FC Lorient, a ze śląskim klubem podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2027. W barwach Górnika rozegrał 39 ligowych spotkań, zdobył 3 gole. Wypożyczenie do Lecha zawiera opcję wykupu zawodnika przez "Kolejorza".

Ismaheel jako nastolatek wyjechał do college'u do Londynu i szybko trafił do akademii Crystal Palace. Po zakończeniu nauki wrócił do ojczyzny, a w 2019 roku przeniósł się z HB Abuja do norweskiego Skeid Oslo. W 2021 roku został zawodnikiem FC Lorient z francuskiej Ligue 1, które od razu wypożyczyło go najpierw do Valerengi (Norwegia), a następnie do belgijskiego SK Beveren.

Ismaheel to zawodnik o dobrym dryblingu oraz parametrach fizycznych. Zna dobrze polską ligę i był w poprzednim oraz obecnym sezonie podstawowym piłkarzem Górnika Zabrze. Jest w pełni gotowy do gry, a na tym zależało sztabowi. Nigeryjczyk może wystąpić na obu stronach pomocy, a ponadto idealnie wpasuje się do Lecha pod kątem taktycznym - ocenił Rząsa, cytowany w klubowych mediach.