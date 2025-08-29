- Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek. Zawodnicy zostali już o tym poinformowani – powiedział selekcjoner, cytowany na stronie PZPN.

Napastnik Barcelony nie wziął udziału w poprzednim zgrupowaniu kadry, a kiedy przed wyjazdowym meczem eliminacji MŚ 10 czerwca z Finlandią (1:2) ówczesny selekcjoner Michał Probierz odebrał mu opaskę kapitana, zrezygnował w gry w reprezentacji pod wodzą tego szkoleniowca.

Dwa dni po porażce w Helsinkach Probierz zrezygnował ze stanowiska. 16 lipca prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił wybór jego następcy - mianował Urbana.

Zgrupowanie kadry rozpocznie się w poniedziałek w Katowicach. Z Holendrami biało-czerwoni zmierzą się 4 września w Rotterdamie, a z Finami trzy dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie.