Zgrupowanie kadry rozpocznie się w poniedziałek w Katowicach. Z Holendrami biało-czerwoni zmierzą się 4 września w Rotterdamie, a z Finami trzy dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Ogłoszenie powołań

Powołania na wrześniowe zgrupowanie zostaną ogłoszone w piątek, 29 sierpnia, o godz. 12.00 w formie komunikatu opublikowanego na stronach "Łączy nas Piłka" oraz pzpn.pl – przekazał niedawno rzecznik prasowy reprezentacji Emil Kopański.

Nowy trener reprezentacji

Biało-czerwoni po trzech meczach grupy G eliminacji mają sześć punktów i... nowego trenera. Rozpoczęli udanie – pod wodzą Michała Probierza wygrali oba marcowe spotkania w Warszawie z niżej notowanymi rywalami. Na inaugurację pokonali Litwę 1:0, a następnie Maltę 2:0.

10 czerwca ulegli jednak na wyjeździe Finlandii 1:2, co w połączeniu z wcześniejszą aferą dotyczącą opaski kapitana i rezygnacją Lewandowskiego z gry w kadrze pod wodzą Probierza doprowadziło do rewolucji w reprezentacji.

Dwa dni po meczu w Helsinkach ówczesny selekcjoner zrezygnował ze stanowiska, a 16 lipca prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił wybór jego następcy – mianował Jana Urbana.

Powrót Roberta Lewandowskiego

Wszystko wskazuje na to, że na ogłoszonej w piątek liście piłkarzy znajdzie się Robert Lewandowski. Jak przyznał niedawno selekcjoner, 37-letni napastnik Barcelony chce wrócić do kadry narodowej.

Nowy trener reprezentacji ma bardzo mało czasu przed debiutem z Holandią. Wielu kadrowiczów jeszcze w niedzielę wystąpi w meczach ligowych swoich klubów, więc w poniedziałek nie wezmą udziału w pierwszym treningu pod wodzą Urbana (raczej zajęcia regeneracyjne w hotelu).

Z powodu kontuzji lub braku pracodawcy w nowym sezonie, na liście powołanych zabraknie kilku znanych z reprezentacji piłkarzy. Od początku sezonu na kłopoty zdrowotne narzeka m.in. Jakub Moder z Feyenoordu Rotterdam.