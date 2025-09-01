Holendrzy chcą Polakom zamknąć drogę do pierwszego miejsca w grupie

Czwartkowy mecz w Rotterdamie będzie debiutem dla Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Następca Michała Probierza swoją pracę zacznie od bardzo trudnego zadania. Holendrzy zaliczają się do światowej czołówki i są zdecydowanym faworytem naszej grupy. Gospodarze czwartkowego pojedynku do meczu z biało-czerwonymi podchodzą z pełną koncentracją.

Pierwszy mecz jest najważniejszy. Polska jest naszym rywalem w walce o pierwsze miejsce w grupie i chcemy awansować jak najszybciej. Wiemy, że dzięki wygranej możemy zrobić ogromny krok naprzód - oświadczył Koeman na konferencji prasowej.

Oczywiście analizowaliśmy grę polskiej reprezentacji, ale pod wodzą innego trenera. Nowym trenerem jest (Jan) Urban, który wcześniej w swojej karierze często grał w ustawieniu 4-4-2. Wrócił też (Robert) Lewandowski - zauważył Koeman, nawiązując do odmowy występów napastnika Barcelony w drużynie narodowej pod wodzą poprzedniego selekcjonera Michała Probierza.

Depay na czele holenderskiej kadry

Na mecze z Polską i Litwą Koeman powołał silną kadrę, na czele ze strzelcem 50 bramek dla tej reprezentacji Memphisem Depayem. Wśród ważnych dla Holandii piłkarzy brakuje nowego prawego obrońcy Liverpoolu (wcześniej Bayeru Leverkusen) Jeremiego Frimponga, który leczy uraz mięśnia uda. Większość kadry i tak złożona jest z piłkarzy czołowych klubów najlepszych lig w Europie, więc zadanie biało-czerwonych - w debiucie selekcjonera Jana Urbana - na pewno nie będzie łatwe.

Holandia liderem z kompletem punktów

W grupie G eliminacji przyszłorocznego mundialu prowadzi Finlandia, która po czterech spotkaniach ma siedem punktów. Holandia rozegrała dwa mecze, wywalczyła komplet punktów i ma bilans bramek 6-0. Polska, po trzech występach (wygrane z Litwą 1:0 i Maltą 2:0 oraz porażka z Finlandią 1:2), również ma sześć punktów i jest na trzecim miejscu.

W poniedziałek Polacy rozpoczęli zgrupowanie w Katowicach. W środowe popołudnie kadra Urbana wyleci do Holandii. Czwartkowy mecz w Rotterdamie rozpocznie się o 20.45.