Zieliński trafił do siatki po rzucie rożnym

Kibice Interu nie musieli długo czekać na pierwszego gola dla dla swojej drużyny. Zieliński wynik otworzył tuż po upływie kwadransa gry.

Inter nietypowo rozegrał rzut rożny. Hakan Calhanoglu zagrał piłkę na skraj pola karnego, a nabiegający Zieliński uderzył bez przyjęcia pod poprzeczkę.

Zieliński w barwach Interu gra od poprzedniego sezonu. W ekipie z Mediolanu w Serie A zdobył dwie bramki z rzutów karnych.

Samobój dał Interowi trzy punkty

Verona wyrównała w 40. minucie, gdy trafił Giovane. Mediolańczycy zwyciężyli za sprawą samobójczego gola Martina Frese w doliczonym przez sędziego czasie gry.

W tabeli Inter zajmuje trzecie miejsce, a od prowadzącego Napoli dzieli go tylko punkt. Obrońcy tytułu w sobotę bezbramkowo zremisowali u siebie z Como.