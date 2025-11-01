Haaland poszedł na imprezę halloweenową ze swoją dziewczyną

Joker to fikcyjny złoczyńca, pojawiający się w komiksach i filmach związanych z postacią Batmana. Przypomina klauna, bądź komika, ale jest psychopatycznym seryjnym mordercą o sadystycznym poczuciu humoru. W jego rolę w filmach wcielali się znani aktorzy, w tym Heath Ledger i Joaquin Phoenix.

Haaland przefarbował włosy na zielono, pomalował twarz białą farbą i wykonał makijaż. Założył też fioletowy płaszcz, aby jeszcze bardziej upodobnić się do Jokera. Piłkarz pojechał na stację benzynową, żeby sprawdzić, czy zostanie rozpoznany. Wzbudził duże zainteresowanie wśród klientów i nawiązał przyjacielską rozmowę z kibicami. Pod koniec filmu Haaland powiedział, że idzie na imprezę halloweenową ze swoją dziewczyną, która przebrała się za dziewczynę Batmana - Catwoman.

Haaland imponuje skutecznością

W tym sezonie Haaland dla Manchesteru City strzelił 15 goli w 12 meczach. Dodatkowo zdobył dziewięć bramek w trzech ostatnich występach w reprezentacji Norwegii, więc łącznie zanotował już 24 trafienia.

Manchester City w niedzielę po golu reprezentanta Polski Matty'ego Casha przegrał na wyjeździe z Aston Villą 0:1 w 9. kolejce Premier League. „The Citizens” ponieśli pierwszą porażkę od 31 sierpnia. Wówczas ulegli Brighton 1:2. Zakończyła się też imponująca seria Haalanda, który zdobywał bramki w każdym z 12 poprzednich meczów.

Haaland wróci na mecz z Bournemouth

Norweg doznał lekkiego urazu i nie znalazł się w kadrze na mecz Pucharu Ligi. W środę Manchester City bez Norwega w składzie wygrał na wyjeździe z drugoligowym Swansea 3:1.

Trener Pep Guardiola poinformował, że Haaland bedzie gotowy na mecz z Bournemouth na Etihad Stadium. Niewykluczone, że w niedzielę zagra również defensywny pomocnik Rodri, który wraca po kontuzji ścięgna uda. Zdobywca Złotej Piłki w 2024 roku przez większość zeszłego sezonu pauzował po zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanie. Wrócił do gry w maju, lecz w tym sezonie doznał kolejnego urazu.

Myślę, że Rodri będzie gotów. Mam nadzieję, że będzie z nami, ale nie wiem czy zagra od początku. W tym sezonie opuścił już kilka meczów. Wszyscy wiemy, że jest dla nas bardzo ważny - powiedział Guardiola.

Manchester City po dziewięciu kolejkach ma 16 pkt i zajmuje piąte miejsce w Premier League. Traci sześć punktów do prowadzącego Arsenalu Londyn.