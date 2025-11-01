Haaland poszedł na imprezę halloweenową ze swoją dziewczyną

Joker to fikcyjny złoczyńca, pojawiający się w komiksach i filmach związanych z postacią Batmana. Przypomina klauna, bądź komika, ale jest psychopatycznym seryjnym mordercą o sadystycznym poczuciu humoru. W jego rolę w filmach wcielali się znani aktorzy, w tym Heath Ledger i Joaquin Phoenix.

Erling Haaland wydał 250 tysięcy funtów na nowy samochód. Jakie auto kupił Norweg?
Erling Haaland wydał 250 tysięcy funtów na nowy samochód. Jakie auto kupił Norweg?

Haaland przefarbował włosy na zielono, pomalował twarz białą farbą i wykonał makijaż. Założył też fioletowy płaszcz, aby jeszcze bardziej upodobnić się do Jokera. Piłkarz pojechał na stację benzynową, żeby sprawdzić, czy zostanie rozpoznany. Wzbudził duże zainteresowanie wśród klientów i nawiązał przyjacielską rozmowę z kibicami. Pod koniec filmu Haaland powiedział, że idzie na imprezę halloweenową ze swoją dziewczyną, która przebrała się za dziewczynę Batmana - Catwoman.

Haaland imponuje skutecznością

W tym sezonie Haaland dla Manchesteru City strzelił 15 goli w 12 meczach. Dodatkowo zdobył dziewięć bramek w trzech ostatnich występach w reprezentacji Norwegii, więc łącznie zanotował już 24 trafienia.

Manchester City w niedzielę po golu reprezentanta Polski Matty'ego Casha przegrał na wyjeździe z Aston Villą 0:1 w 9. kolejce Premier League. „The Citizens” ponieśli pierwszą porażkę od 31 sierpnia. Wówczas ulegli Brighton 1:2. Zakończyła się też imponująca seria Haalanda, który zdobywał bramki w każdym z 12 poprzednich meczów.

Haaland wróci na mecz z Bournemouth

Norweg doznał lekkiego urazu i nie znalazł się w kadrze na mecz Pucharu Ligi. W środę Manchester City bez Norwega w składzie wygrał na wyjeździe z drugoligowym Swansea 3:1.

Trener Pep Guardiola poinformował, że Haaland bedzie gotowy na mecz z Bournemouth na Etihad Stadium. Niewykluczone, że w niedzielę zagra również defensywny pomocnik Rodri, który wraca po kontuzji ścięgna uda. Zdobywca Złotej Piłki w 2024 roku przez większość zeszłego sezonu pauzował po zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanie. Wrócił do gry w maju, lecz w tym sezonie doznał kolejnego urazu.

Myślę, że Rodri będzie gotów. Mam nadzieję, że będzie z nami, ale nie wiem czy zagra od początku. W tym sezonie opuścił już kilka meczów. Wszyscy wiemy, że jest dla nas bardzo ważny - powiedział Guardiola.

Manchester City po dziewięciu kolejkach ma 16 pkt i zajmuje piąte miejsce w Premier League. Traci sześć punktów do prowadzącego Arsenalu Londyn.