Pierwszy gol Białka w barwach Darmstadt

W meczu drużyn zaplecza ekstraklasy Darmstadt zrewanżowało się Schalke za ligową porażkę 0:1 pięć dni wcześniej, tyle że w Gelsenkirchen. Białek wpisał się na listę strzelców w 60. minucie, niedługo po wejściu z ławki rezerwowych, i ustalił wynik. To jego pierwszy gol dla klubu, do którego przeniósł się tego lata z VfL Wolfsburg.

Awans i rekord Bayernu

Bayern spotkanie w Kolonii zaczął od straty bramki. Gospodarze otworzyli wynik spotkania w 31. minucie.

Miejscowi długo nie cieszyli się z prowadzenia, bo już w 38. minucie po trafieniach Anglika Harry'ego Kane'a i Kolumbijczyka Luisa Diaza wyszli na nie mistrzowie Niemiec.

W drugiej połowie wynik podwyższyli Kane i Francuz Michael Olise. 14 zwycięstw od początku sezonu, licząc wszystkie rozgrywki, to rekord wśród drużyn z czołowych lig europejskich. Dotychczas Bayern dzielił go z drużyną AC Milan, która od 13 wygranych rozpoczęła rozgrywki 1992/93.

Obrońca trofeum gra dalej

W innych środowych meczach awans do 1/8 finału wywalczył m.in. broniący trofeum VfB Stuttgart, który pokonał na wyjeździe FSV Mainz 2:0 (rezerwowym gospodarzy był Kacper Potulski), a także Bayer Leverkusen. Triumfator rozgrywek w sezonie 2023/24 dopiero dzięki dwóm bramkom w doliczonym czasie drugiej połowy dogrywki pokonał występujące na zapleczu ekstraklasy FC Paderborn 4:2.