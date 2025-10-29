Lewandowski trenował choć miał dzień wolny

Lewandowski 12 października doznał zerwania włókien mięśniowych lewego uda podczas meczu reprezentacji Polski z Litwą. Przez to opuścił ligowe mecze z Gironą i Realem Madryt oraz spotkanie w Lidze Mistrzów z Olympiakosem Pireus.

Reklama

Lewandowski w ośrodku treningowym pojawił się już we wtorek. Choć był to dzień wolny dla piłkarzy Barcelony, to Polak wraz z Wojciechem Szczęsnym i kilkoma innymi zawodnikami postanowili odbyć dodatkowe zajęcia. W środę "Lewy" już normalnie ćwiczył z całym zespołem.

Wrócili Lewandowski i Olmo, wypadł Pedri

Lewandowski nie był jedynym graczem Katalończyków, który po wyleczeniu urazu wrócił do treningów. Od połowy października kontuzję leczył też Dani Olmo, który doznał urazu mięśni podczas meczu reprezentacji Hiszpanii. On w środę również pojawił się na zajęciach.

To niestety koniec dobrych widomości dla kibiców i trenera Barcelony. W najbliższym czasie Hansi Flick nie będzie mógł korzystać z usług Pedriego. Środkowy pomocnik mistrzów Hiszpanii na pewno nie zagra w meczu z Elche, bo jest zawieszony za kartki, ale prawdopodobnie wypadnie też z kolejnych meczów. Piłkarz uskarża się na uraz mięśniowy i może nie zagrać aż do przerwy na mecze reprezentacji.

Powrót Lewandowskiego cieszy Urbana

Szybszy niż oczekiwano powrót Lewandowskiego do zdrowia na pewno cieszy selekcjonera reprezentacji Polski. Kapitan naszej kadry będzie kluczowym piłkarzem w tali Jana Urbana w zbliżających się meczach eliminacyjnych do mistrzostw świata z Holandią (14 listopada) i Maltą (17 listopada).