Pogoń strzelanie zaczęła już w 3. minucie

A przed meczem było wiele obaw w Szczecinie. Pogoń była na skraju strefy spadkowej. Zagłębie w środku tabeli. Na dodatek Miedziowi w ostatnich latach lubili grać przy ul. Twardowskiego. Tym razem też nie zaprezentowali się źle, ale przegrali z kretesem.

Już w trzeciej minucie meczu gospodarze objęli prowadzenie. Po centrze z prawego skrzydła Kamila Grosickiego Danijel Loncar tylko głową strącił piłkę nad obrońcami gości, a z metra do bramki wepchnął ją Dimitrios Keramitis.

Zagłębie zapłaciło za brak precyzji

Goście jak najszybciej chcieli odrobić straty. W 10. min bliski tego był Jakub Kolan, ale jego niesygnalizowany strzał trafił w poprzeczkę. Kwadrans później Aleks Ławniczak z piątego metra głową nie trafił w światło bramki.

Zagłębie prosiło się o nieszczęście i to je spotkało w końcówce pierwszej połowie. W 38. min Linus Wahlqvist z prawej strony dograł na 16. metr do Rajmunda Molnara, a ten pewnym strzałem zdobył swoją drugą bramkę w ekstraklasie.

Kilkadziesiąt sekund później Węgier dograł piłkę na przedpole Zagłębia. Obrońcy gości źle zareagowali, co wykorzystał Adrian Przyborek, trafiając zza pola karnego na 3:0.

Greenwood zrehabilitował się za zmarnowany rzut karny

Mimo wysokiego prowadzenia gospodarzy, tuż po przerwie było sporo emocji. Najpierw bowiem Mateusz Dziewiatowski głową strzelił bramkę dla gości, a trzy minuty później sędziowie długo analizowali sytuację pod bramką Pogoni pod kątem rzutu karnego. Okazało się, że wcześniej jeden z piłkarzy Miedziowych był na pozycji spalonej.

Ostateczne rozstrzygnięcie zapadło w 70. min. Mor N'Diaye był faulowany w polu karnym i tym razem sędzia Łukasz Kuźma nie miał wątpliwości. Wskazał na „jedenastkę". O dziwo piłkę ustawił nie Kamil Grosicki, a Sam Greenwood. Anglik strzelił mocno, ale trafił w słupek. Sytuację trafieniem do siatki zwieńczył jednak Molnar, skutecznie uprzedzając obrońców rywali.

Anglik 10 minut później zdobył jednak swojego premierowego gola w Polsce, kończąc indywidualną akcję strzałem na 5:1. Rozbite Zagłębie w końcówce meczu pozwalało na wiele gospodarzom. Ci mogli strzelić jeszcze dwie, może trzy bramki, ale nie wykorzystali klarownych sytuacji.