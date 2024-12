Radwańska zajęła miejsce Hughesa

Linette niedawno rozstała z Iainem Hughesem. Teraz tenisistka wzmocniła swój sztab szkoleniowy. W jego skład weszła Radwańska, która będzie pełnić rolę drugiego trenera i konsultantki.

Radwańska będzie pracować przez 8-10 tygodni rocznie

Pierwszym trenerem Linette pozostaje Mark Gellard i to właśnie on wpadł na pomysł, by Radwańska weszła do sztabu szkoleniowego 32-letniej poznanianki. Bardzo niepewnie zapytałam się jej, bo nie sądziłem, że będzie miała ochotę wrócić do Touru i do podróżowania. Byłam tym niesamowicie rozczulona. Będzie dla mnie drugim trenerem, konsultantem. Na razie będzie to osiem, dziesięć tygodni rocznie - opowiedziała Linette w podcaście "Break Point".

Radwańska najlepszą polską tenisistką przed erą Świątek

Największym osiągnięciem Linette w tym roku był triumf w turnieju WTA 250 w Pradze. W wielkoszlemowych turniejach odpadała jednak zawsze w pierwszej rundzie.

Radwańska przed "erą" Igi Świątek była najwyżej notowaną polską tenisistką. 35-latka wygrała 20 turniejów cyklu WTA, a w 2012 roku dotarła do finału wielkoszlemowego Wimbledonu.