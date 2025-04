Sabalenka ma powody do zadowolenia

Sabalenka po wygraniu turnieju w Miami umocniła się na prowadzeniu w rankingu WTA. Druga na liście Iga Świątek traci do niej już 3071 punktów. Białousinka miała więc co świętować. Jednak jej wizyta w restauracji została zakłócona. W pewnym momencie podszedł do niej mężczyzna i zaczął głośno tłumaczyć tenisistce, że ten ten stolik jest zarezerwowany dla niego.

Mężczyzna nie obchodziło, kim jest Sabalenka

Awanturujący się mężczyzna poprosił, by Sabalenka wraz z towarzyszącymi jej osobami poszli sobie. Wtedy do "akcji" wkroczyli życiowy partner i trener tenisistki. Georgios Frangulis pytał mężczyznę, czy wie, z kim ma do czynienia, z kolei Anton Dubrow wyjaśnił, że siedzi przed nim Królowa Miami, numer jeden kobiecego tenisa. "Nie obchodzi mnie, kim jest" - wypalił mężczyzna. Całe zajście zostało nagrane i wideo trafiło do sieci.

Gwiazda TikToka chciała wkręcić Sabalenkę

Jak się okazało mężczyzną, który zaczepił Sabalenkę był znany z TikToka Aris Yeager. Influencer Gwiazdor parodiuje styl życia bogatych i sławnych osób. Często próbuje je "wkręcić" specjalnie wdając się z nimi z zaplanowane przez siebie kłótnie. Właśnie ofiarą takiego "żartu" padała Sabalenka.