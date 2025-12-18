Żyła pisał do "Natsu"

Na jednym z Youtubowych kanałów Natalia "Natsu" Karczmarczyk wymieniła kilka nazwiska kilku znanych mężczyzn, którzy próbowali ją poderwać.

Wśród nich znalazł się Piotr Żyła. 28-latka głównie specjalizująca się w nagrywaniu internetowych filmików zdradziła, że polski skoczek narciarki wysyłał jej wiadomości w mediach społecznościowych.

Jak się okazało "Natsu" nie wiedziała, że Żyła w przeszłości miał żonę, a obecnie tworzy parę z Marceliną Ziętek, która gra w paradokumencie "19+".

Żyła na 24. miejscu w Pucharze Świata

Żyła w najbliższy weekend weźmie udział w konkursach Pucharu Świata w Engelbergu. Po ośmiu dotychczasowych występach Polak zajmuje 24. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Być może po najbliższych konkursach na Gross-Titlis-Schanze jego pozycja ulegnie poprawie. Żyła na tym obiekcie w przeszłości czterokrotnie stawał na podium.