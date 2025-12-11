Wielka Brytania poszła w ślady Kanady i Finlandii

Będzie to jednak możliwe tylko w zawodach krajowych, gdyż przepisy Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU) stanowią, że pary i zespoły taneczne muszą składać się z jednego mężczyzny i jednej kobiety.

Po nowelizacji przepisów Wielka Brytania podąża śladami federacji krajowych w Kanadzie i Finlandii, a Skate Canada jako pierwsza organizacja krajowa w 2022 roku zaktualizowała swoje przepisy, zezwalając dwóm łyżwiarzom na utworzenie pary lub drużyny tanecznej, niezależnie od płci.

Zmiana przepisów weszła w życie także w tym sezonie w Finlandii, gdzie Emma Aalto i Millie Colling stały się pierwszą w kraju jednopłciową drużyną w tańcach na lodzie.

Znani łyżwiarze lobbowali za zmianą przepisów

Za zmianą regulaminów dotyczących par tanecznych lobbowała od pewnego czasu trzykrotna medalistka mistrzostw świata w Kanadzie Kaitlyn Weaver, członkini komisji technicznej ds. tańców na lodzie ISU. Za opowiadały się także byłe mistrzynie olimpijskie w tańcach na lodzie, Madison Hubbell z USA i Gabriella Papadakis z Francji. Obie jeździły razem na pokazach, aby utorować drogę do oficjalnych zawodów par jednopłciowych.

Także trzykrotny mistrz świata w tańcu na lodzie, Scott Moir z Kanady, argumentował za włączeniem związków partnerskich osób tej samej płci podkreślając, że daje to więcej możliwości łyżwiarkom, które borykają się z niedoborem partnerów płci męskiej w tym sporcie.