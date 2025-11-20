Terminarz Pucharu Świata w skokach narciarskich - sezon 2025/26

Puchar Świata w sezonie 2025/26 zainaugurują konkursy w Lillehammer. W sumie w programie cyklu jest 35 konkursów. 30 indywidualnych, dwa zespołów mieszanych, jeden drużynowy i dwie rywalizacje duetów. Ostatni zaplanowano na 29 marca 2026, tradycyjnie w Planicy.

Po raz pierwszy od 2014 roku zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędą w Szwecji. Na 25-26 listopada 2025 w Falun zaplanowano próbę generalną przed mistrzostwami świata w narciarstwie klasycznym 2027. Natomiast 6 i 7 grudnia odbędą się zawody w Wiśle, a 10-11 stycznia w Zakopanem.

Ponadto skoczkowie od 23 do 25 stycznia 2026 roku będą rywalizować w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Igrzyska olimpijskie we Włoszech potrwają od 6 do 22 lutego 2026.

Terminarz sezonu 2025/26 Pucharu Świata w skokach narciarskich

21 listopada 2025 Lillehammer (Norwegia) - drużyny mieszane

22 listopada 2025 Lillehammer (Norwegia)

23 listopada 2025 Lillehammer (Norwegia)

25 listopada 2025 Falun (Szwecja)

26 listopada 2025 Falin (Szwecja)

29 listopada 2025 Ruka (Finlandia)

30 listopada 2025 Ruka (Finlandia)

6 grudnia 2025 Wisła

7 grudnia 2025 Wisła

13 grudnia 2025 Klingenthal (Niemcy)

14 grudnia 2025 Klingenthal (Niemcy)

20 grudnia 2025 Engelberg (Szwajcaria)

21 grudnia 2025 Engelberg (Szwajcaria)

Turniej Czterech Skoczni

29 grudnia 2025 Oberstdorf (Niemcy)

1 stycznia 2026 Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)

4 stycznia 2026 Innsbruck (Austria)

6 stycznia 2026 Bischofshofen (Austria)

10 stycznia 2026 Zakopane - duety

11 stycznia 2026 Zakopane

17 stycznia 2026 Sapporo (Japonia)

18 stycznia 2026 Sapporo (Japonia)

30 stycznia 2026 Willingen (Niemcy) - drużyny mieszane

31 stycznia 2026 Willingen (Niemcy)

1 lutego 2026 Willingen (Niemcy)

28 lutego 2026 Bad Mitterndorf (Austria) - loty

1 marca 2026 Bad Mitterndorf (Austria) - loty

7 marca 2026 Lahti (Finlandia)

8 marca 2026 Lahti (Finlandia) - duety

14 marca 2026 Oslo (Norwegia)

15 marca 2026 Oslo (Norwegia)

21 marca 2026 Vikersund (Norwegia) - loty

22 marca 2026 Vikersund (Norwegia) - loty

finał Pucharu Świata

27 marca 2026 Planica (Słowenia) - loty

28 marca 2026 Planica (Słowenia) - loty, drużynowy

29 marca 2026 Planica (Słowenia) - loty

Sześciu Polaków na starcie konkursu Pucharu Świata w Lillehammer

Sezon 2025/26 Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpocznie się w norweskim Lillehammer w piątek 21 listopada. Zdobywcę Kryształowej Kuli poznamy 29 marca w słoweńskiej Planicy.

Na obiekcie w Lillehammer w konkursach inaugurujących Puchar Świata w skokach narciarskich sezon 2025/26 w reprezentacji Polski wystartują Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Kacper Tomasiak, Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki.

Program Pucharu Świata w Lillehammer

21 listopada, piątek

16.00 - konkurs drużyn mieszanych

22 listopada, sobota

10.30 - kwalifikacje kobiet

12.00 - konkurs indywidualny kobiet

14.30 - kwalifikacje mężczyzn

16.00 - konkurs indywidualny mężczyzn

23 listopada, niedziela

10.30 - kwalifikacje kobiet

12.00 - konkurs indywidualny kobiet

14.30 - kwalifikacje mężczyzn

16.00 - konkurs indywidualny mężczyzn

Puchar Świata 2025/26 - kiedy, gdzie i o której? Transmisja TV, skoki narciarskie na żywo

Rywalizacja w Pucharze Świata rozpocznie się od konkursów w Lillehammer. Pierwszy z nich w piątek 21 listopada, kolejne w sobotę 22 listopada i niedzielę 23 listopada. Transmisje przeprowadzi TVN i Eurosport 1. Zmagania skoczków narciarskich będzie można także śledzić w Max.

Eurosport 21 listopada 2025, 15:30 - Puchar Świata w Lillehammer - konkurs mikstów

Max 21 listopada 2025, 15:50 - Puchar Świata w Lillehammer - konkurs mikstów

Max 22 listopada 2025, 14:20 - Puchar Świata w Lillehammer - kwalifikacje i konkurs indywidualny

Eurosport 22 listopada 2025, 14:30 - Puchar Świata w Lillehammer - kwalifikacje i konkurs indywidualny

TVN 22 listopada 2025, 15:35 - Puchar Świata w Lillehammer - konkurs indywidualny

Max 23 listopada 2025, 14:20 - Puchar Świata w Lillehammer - kwalifikacje i konkurs indywidualny

Eurosport 23 listopada 2025, 14:30 - Puchar Świata w Lillehammer - kwalifikacje i konkurs indywidualny

TVN 23 listopada 2025, 15:40 - Puchar Świata w Lillehammer - konkurs indywidualny

Ostatni sezon Pucharu Świata w karierze Kamila Stocha

Kamil Stoch zapowiedział, że po sezonie 2025/26 zakończy karierę. Trzykrotny mistrz olimpijski obok Adama Małysza, jest najwybitniejszym polskim skoczkiem narciarskim. Zdobył cztery medale olimpijskie: dwa złote w Soczi w 2014 roku oraz złoty i brązowy (ten ostatni w drużynie) cztery lata później w Pjongczangu. W sezonie 2013/14 i 2017/18 sięgnął po Kryształową Kulę za triumf w Pucharze Świata. Za drugim razem dokonał tego jako najstarszy zawodnik w historii - miał wówczas niespełna 31 lat. Zdobył sześć medali mistrzostw świata, w tym dwa złote. Trzykrotnie triumfował w Turnieju Czterech Skoczni (2017-18, 2021) oraz dwukrotnie w Raw Air (2018, 2020).

W latach 2011-21 Stoch 39 razy wygrał indywidualne konkursy Pucharu Świata i w klasyfikacji wszech czasów plasuje się na czwartej pozycji, ex aequo z Małyszem. W sumie 80 razy stał na podium zawodów tej rangi.

Polacy w sezonie 2025/26 Pucharu Świata pod wodzą nowego trenera

Poprzedni sezon był nieudany dla polskich skoczków. Najlepszy z nich - Paweł Wąsek - był w Pucharze Świata 14. Sukcesów nie było też w mistrzostwach świata. Stąd decyzja władz PZN, z prezesem Adamem Małyszem na czele, o zmianie trenera. W marcu rozstano się z prowadzącym kadrę od 2022 roku Thomasem Thurnbichlerem, a postawiono na Macieja Maciusiaka, który od 20 lat pracuje w PZN, pełniąc różne funkcje. Był m.in. trenerem kadry B i C. W sezonie 2024/25 był asystentem Austriaka.

Tschofenig broni trofeum Pucharu Świata

Kryształową Kulę w poprzednim sezonie zdobył Daniel Tschofenig. 23-latek jest pierwszym skoczkiem urodzonym w XXI wieku, który tego dokonał. W tym sezonie Austriak też będzie jednym z faworytów, podobnie jak jego rodacy Jan Hoerl i doświadczony Stefan Kraft oraz Słoweńcy Anze Lanisek i Domen Prevc, który 30 marca w Planicy ustanowił oficjalny rekord w długości lotu - 254,5 m.