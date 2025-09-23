Córka Małysza prosi o pomoc

Karolina Małysz-Czyż na jednym ze swoich profili w mediach społecznościowych poinformowała, że spłonął pensjonat należący do jej cioci. Do tragedii doszło w Wiśle.

Straty liczone są w milionach złotych. W pensjonacie naszej cioci doszło do tragedii. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę - napisała córka Adama Małysza.

Budynek nadaje się do rozbiórki

Według wstępnej oceny dokonanej przez straż pożarną budynek należałoby rozebrać i zbudować całkowicie nowy pensjonat. W jednym momencie straciliśmy dorobek życia. W pożarze spłonął budynek o powierzchni ponad 350 m² - 11 pokoi, w tym 3 apartamenty, kuchnia, jadalnia oraz rowerownia/narciarnia. Straty są ogromne, liczone w milionach złotych. Po wstępnych oględzinach biegły ze straży stwierdził, że dom prawdopodobnie nie nadaje się już do uratowania i będzie przeznaczony do rozbiórki - czytamy.

Małysz skocznię zamienił na fotel prezesa

Adam Małysz to legendarny skoczek narciarski. Jeden z najwybitniejszych zawodników w historii tej dyscypliny sportu. W swoim dorobku ma cztery medale olimpijskie, czterokrotnie wygrywał też Puchar Świata. Może też się pochwalić triumfem w Turnieju Czterech Skoczni oraz aż 39. złotymi medalami mistrzostw Polski.

Małysz za wybitne osiągnięcia sportowe został trzykrotnie odznaczony Orderem Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP. 48-latek aktualnie pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.