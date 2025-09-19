Pinkelnig upadła w drugiej serii

Pinkelnig po pierwszej serii konkursu zajmowała 10. miejsce. W drugiej próbie liczyła na poprawę zajmowanego miejsca. Niestety skok zakończył się dla niej fatalnie. Upadła przy lądowaniu. 37-latka leżąc na zeskoku trzymała się za lewe kolano i przeraźliwie krzyczała z bólu. Na pomoc zawodniczce od razu ruszyły służby medyczne, które na miejscu podjęły działania.

Koszmarna kontuzja może zakończyć karierę Austriaczki

Dopiero po kilku minutach Pinkelnig została zniesiona na noszach i przetransportowana do szpitala. Po badaniach okazało się, że doznała jednej z najgorszych kontuzji kolana. Austriaczka zerwała przednie więzadło krzyżowe i uszkodziła łąkotkę przyśrodkową oraz boczną. To oznacza, że w tym sezonie na pewno już nie pojawi się na skoczni, a pod wielkim znakiem zapytania stawia też jej dalszą karierę. Dla 37-latki powrót do sportu po tak ciężkim urazie będzie bardzo trudny.

Strate najlepsza w Predazzo. Maruyama nadal liderką

Na skoczni w Predazzo triumfowała Kanadyjka Abigail Strate, dla której jest to drugie zwycięstwo w sezonie, przed Słowenką Niką Prevc i Japonką Yuką Seto. Liderka klasyfikacji Letniej Grand Prix Japonka Nozomi Maruyama zajęła piąte miejsce.

Najlepsza z Polek Anna Twardosz zajęła dziewiąte miejsce. Dwie inne nasze reprezentantki, Pola Bełtowska i Nicole Konderla-Juroszek, rywalizację zakończyły po pierwszym skoku, zajmując odpowiednio 39. i 41 pozycję.

Po siedmiu konkursach prowadząca w klasyfikacji generalnej Maruyama ma na swoim koncie 465 pkt. Druga nadal jest Słowenka Prevc z 425 "oczkami", a na trzecie miejsce awansowała Strate - 380 pkt. Twardosz z dorobkiem 259 pkt spadła na ósme miejsce, Bełtowska ma 73 pkt i jest 22., a Konderla-Juroszek zajmuje 33. lokatę - 39 pkt.