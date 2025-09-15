Kubacki "zawali" drugi skok

Dawid Kubacki, zwycięzca sobotnich zawodów, zajmował na półmetku drugie miejsce, za Embacherem, a ostatecznie był szósty. Tuż za nim uplasował się Maciej Kot. Piotr Żyła zajął 22. lokatę, a 27. był Aleksander Zniszczoł.

Lider nie przyjechał do Rasnova

Rasnov był trzecim przystankiem w tegorocznej LGP. Najpierw skoczkowie rywalizowali w Courchevel, a w połowie sierpnia w Wiśle, gdzie raz wygrał Maciej Kot, a trzecie miejsce zajął Kamil Stoch. W Rumunii nie startowało wielu czołowych zawodników, m.in. lider cyklu Austriak Niklas Bachlinger.

Kubacki najwyżej z Polaków

W klasyfikacji generalnej LGP Bachlinger ma 330 pkt i wyprzedza Kobayashiego - 295, Kubackiego - 231 oraz Stocha - 229. Kolejne zawody LGP odbędą się 18-21 września w Predazzo.

Wyniki:

1. Sakutaro Kobayashi (Japonia) 237,5 (91,5/96,5)

2. Naoki Nakamura (Japonia) 237,1 (93,0/95,0)

3. Stephan Embacher (Austria) 235,6 (95,5/91,0)

4. Kamil Stoch (Polska) 235,5 (90,0/96,0)

5. Jason Colby (USA) 233,9 (92,5/95,0)

6. Dawid Kubacki (Polska) 231,0 (92,5/95,0)

7. Maciej Kot (Polska) 230,3 (92,5/86,0)

...

22. Piotr Żyła (Polska) 205,9 (85,5/85,5)

27. Aleksander Zniszczoł (Polska) 199,9 (85,0/81,0)