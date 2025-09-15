Kubacki "zawali" drugi skok
Dawid Kubacki, zwycięzca sobotnich zawodów, zajmował na półmetku drugie miejsce, za Embacherem, a ostatecznie był szósty. Tuż za nim uplasował się Maciej Kot. Piotr Żyła zajął 22. lokatę, a 27. był Aleksander Zniszczoł.
Lider nie przyjechał do Rasnova
Rasnov był trzecim przystankiem w tegorocznej LGP. Najpierw skoczkowie rywalizowali w Courchevel, a w połowie sierpnia w Wiśle, gdzie raz wygrał Maciej Kot, a trzecie miejsce zajął Kamil Stoch. W Rumunii nie startowało wielu czołowych zawodników, m.in. lider cyklu Austriak Niklas Bachlinger.
Kubacki najwyżej z Polaków
W klasyfikacji generalnej LGP Bachlinger ma 330 pkt i wyprzedza Kobayashiego - 295, Kubackiego - 231 oraz Stocha - 229. Kolejne zawody LGP odbędą się 18-21 września w Predazzo.
- Wyniki:
- 1. Sakutaro Kobayashi (Japonia) 237,5 (91,5/96,5)
- 2. Naoki Nakamura (Japonia) 237,1 (93,0/95,0)
- 3. Stephan Embacher (Austria) 235,6 (95,5/91,0)
- 4. Kamil Stoch (Polska) 235,5 (90,0/96,0)
- 5. Jason Colby (USA) 233,9 (92,5/95,0)
- 6. Dawid Kubacki (Polska) 231,0 (92,5/95,0)
- 7. Maciej Kot (Polska) 230,3 (92,5/86,0)
- ...
- 22. Piotr Żyła (Polska) 205,9 (85,5/85,5)
- 27. Aleksander Zniszczoł (Polska) 199,9 (85,0/81,0)
- Klasyfikacja LGP (po sześciu z 11 zawodów):
- 1. Niklas Bachlinger (Austria) 330 pkt
- 2. Sakutaro Kobayashi (Japonia) 295
- 3. Dawid Kubacki (Polska) 231
- 4. Kamil Stoch (Polska) 229
- 5. Naoki Nakamura (Japonia) 203
- 6. Maciej Kot (Polska) 192
- ...
- 10. Piotr Żyła (Polska) 143
- 15. Aleksander Zniszczoł (Polska) 99
- 62. Paweł Wąsek (Polska) 6
