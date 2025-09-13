Kubacki poradził sobie z niekorzystnym wiatrem

Dawid Kubacki liderem był już po pierwszej serii. W niej, przy bardzo niekorzystnym wietrze, osiągnął 91 m, a w drugiej 88,5, co łącznie dało 242,3 pkt. Kobayashi (96 i 95 m) był gorszy o 3,9 pkt, a Nikaido (95,5 i 89 m) o 5,2.

Reklama

Stoch skoczył 85,5 m i 92 m, natomiast Zniszczoł 91,5 i 91 m. Maciej Kot (88 i 96 m) zajął 11. miejsce. Piotr Żyła (86,5 i 94 m) był 15.

Niemcy nie przyjechali do Rasnova

Rasnov jest trzecim przystankiem w tegorocznej LGP. Najpierw skoczkowie rywalizowali w Courchevel, a w połowie sierpnia w Wiśle, gdzie raz wygrał Maciej Kot, a trzecie miejsce zajął Kamil Stoch. W niedzielę w Rumunii odbędzie się kolejny konkurs.

W Rasnovie nie startuje wielu czołowych zawodników. Z wyjazdu do Rumunii zrezygnowali m.in. Niemcy.

Kubacki i Stoch wysoko w klasyfikacji generalnej

W klasyfikacji generalnej cyklu nadal prowadzi Niklas Bachlinger - 330 pkt. Austriaka także w Rasnovie zabrakło. Drugi jest Sakutaro Kobayashi - 195 pkt, trzeci Kubacki - 191 pkt, a czwarty Stoch - 179 pkt.