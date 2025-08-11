Zniszczoł odpadł po pierwszej serii

Drugie miejsce zajął Niemiec Philipp Raimund - 130,5 m, a trzecie jego rodak Luca Roth - 127 m. Na dziewiątej pozycji zawody ukończył Kamil Stoch - 120,5 m, 19. był Dawid Kubacki - 117,5 m, a 25. Paweł Wąsek - 110 m.

Po pierwszej serii awans do finału wywalczyło czterech Polaków: Żyła uzyskał 123 m i był dziewiąty, 12. Kubacki - 132 m, 21. Stoch - 129,5 m i 23. Wąsek - 122 m. Odpadł tylko Aleksander Zniszczoł, który osiągnął 117,5 m i został ostatecznie sklasyfikowany na 27. pozycji.

Stoch sam opuścił zeskok po upadku

Stoch oddał daleki skok, ale po lądowaniu odjechała mu lewa narta i upadł. Nic groźnego się nie stało, trzykrotny złoty medalista olimpijski samodzielnie wstał i opuścił zeskok.

Pierwszą serię, której wyniki zgodnie z regułami nowego formatu grupowego zostały anulowane, wygrał Szwajcar Simon Ammann, lądując na 125. metrze.

Stoch skakał w najgorszych warunkach

W finale w którym skoczkowie walczyli „od zera”, zmieniły się warunki wietrzne; podmuchy kręciły, jury kilka razy zdejmowało zawodników z belki. Na najgorsze warunki wśród 25 skoczków trafił Stoch, który otrzymał 24,2 pkt rekompensaty za wiatr w plecy o sile prawie 1,3 m/s. Zwycięzca konkursu Bachlinger dostał tylko 15,9 pkt, a drugi Raimund - 14,6 pkt.

W trudnych warunkach skakał także Kubacki, jego rekompensata po skoku na 117,5 m wyniosła 19,3 pkt. Najlepszy w pierwszej serii Ammann w finale uzyskał 125 m i zajął 12. miejsce.

Żyła najwyżej z Polaków

W klasyfikacji generalnej liderem jest Raimund z dorobkiem 160 pkt. Żyła jest 11. - 46 pkt, a Kubacki 13. - 41 pkt. W następny weekend dwa konkursy Letniej GP zostaną rozegrane w Wiśle.

Wyniki:

1. Niklas Bachlinger (Austria) 139,4 pkt (130,0 m)

2. Philipp Raimund (Niemcy) 137,5 (130,5)

3. Luca Roth (Niemcy) 136,9 (127,0)

4. Marius Lindvik (Norwegia) 135,6 (124,0)

5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 134,5 (125,5)

6. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 133,1 (127,0)

...

8. Piotr Żyła (Polska) 131,7 (126,0)

9. Kamil Stoch (Polska) 129,6 (120,5)

19. Dawid Kubacki (Polska) 118,3 (117,5)

25. Paweł Wąsek (Polska) 100,1 (110,0)

27. Aleksander Zniszczoł (Polska) 107,8 (117,5)