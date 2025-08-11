Zniszczoł odpadł po pierwszej serii
Drugie miejsce zajął Niemiec Philipp Raimund - 130,5 m, a trzecie jego rodak Luca Roth - 127 m. Na dziewiątej pozycji zawody ukończył Kamil Stoch - 120,5 m, 19. był Dawid Kubacki - 117,5 m, a 25. Paweł Wąsek - 110 m.
Po pierwszej serii awans do finału wywalczyło czterech Polaków: Żyła uzyskał 123 m i był dziewiąty, 12. Kubacki - 132 m, 21. Stoch - 129,5 m i 23. Wąsek - 122 m. Odpadł tylko Aleksander Zniszczoł, który osiągnął 117,5 m i został ostatecznie sklasyfikowany na 27. pozycji.
Stoch sam opuścił zeskok po upadku
Stoch oddał daleki skok, ale po lądowaniu odjechała mu lewa narta i upadł. Nic groźnego się nie stało, trzykrotny złoty medalista olimpijski samodzielnie wstał i opuścił zeskok.
Pierwszą serię, której wyniki zgodnie z regułami nowego formatu grupowego zostały anulowane, wygrał Szwajcar Simon Ammann, lądując na 125. metrze.
Stoch skakał w najgorszych warunkach
W finale w którym skoczkowie walczyli „od zera”, zmieniły się warunki wietrzne; podmuchy kręciły, jury kilka razy zdejmowało zawodników z belki. Na najgorsze warunki wśród 25 skoczków trafił Stoch, który otrzymał 24,2 pkt rekompensaty za wiatr w plecy o sile prawie 1,3 m/s. Zwycięzca konkursu Bachlinger dostał tylko 15,9 pkt, a drugi Raimund - 14,6 pkt.
W trudnych warunkach skakał także Kubacki, jego rekompensata po skoku na 117,5 m wyniosła 19,3 pkt. Najlepszy w pierwszej serii Ammann w finale uzyskał 125 m i zajął 12. miejsce.
Żyła najwyżej z Polaków
W klasyfikacji generalnej liderem jest Raimund z dorobkiem 160 pkt. Żyła jest 11. - 46 pkt, a Kubacki 13. - 41 pkt. W następny weekend dwa konkursy Letniej GP zostaną rozegrane w Wiśle.
- Wyniki:
- 1. Niklas Bachlinger (Austria) 139,4 pkt (130,0 m)
- 2. Philipp Raimund (Niemcy) 137,5 (130,5)
- 3. Luca Roth (Niemcy) 136,9 (127,0)
- 4. Marius Lindvik (Norwegia) 135,6 (124,0)
- 5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 134,5 (125,5)
- 6. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 133,1 (127,0)
- ...
- 8. Piotr Żyła (Polska) 131,7 (126,0)
- 9. Kamil Stoch (Polska) 129,6 (120,5)
- 19. Dawid Kubacki (Polska) 118,3 (117,5)
- 25. Paweł Wąsek (Polska) 100,1 (110,0)
- 27. Aleksander Zniszczoł (Polska) 107,8 (117,5)
- Klasyfikacja LGP (po 2 zawodach):
- 1. Philipp Raimund (Niemcy) 160 pkt
- 2. Marius Lindvik (Norwegia) 150
- 2. Niklas Bachlinger (Austria) 150
- 4. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 85
- 5. Naoki Nakamura (Japonia) 65
- . Johann Andre Forfang (Norwegia) 65
- ...
- 11. Piotr Żyła (Polska) 46
- 13. Dawid Kubacki (Polska) 41
- 17. Kamil Stoch (Polska) 29
- 28. Aleksander Zniszczoł (Polska) 11
- 33. Paweł Wąsek (Polska) 6
