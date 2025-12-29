Tomasiak pokonał Naito

Pierwsza seria była rozgrywana systemem KO, a pary utworzono na podstawie wyników niedzielnych kwalifikacji. Debiutujący w TCS Tomasiak skoczył 128,5 m. Wystarczyło to do pokonania Fina Niko Kytosaho. Stoch uzyskując 131 m, okazał się lepszy od Japończyka Tomofumiego Naito. Wąsek osiągnął 122 m, pokonując Kota - 121 m i 123,1 pkt. Żyła uzyskał 123 m i 118,8 pkt, przegrywając z Estończykiem Arttim Aigro.

Przemysław Babiarz nie jedzie na Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Tak TVP tłumaczy swoją decyzję

W drugiej serii Wąsek skoczył 118,5 m, co dało mu łącznie 238 pkt. Stoch uzyskał 131,5 m i 271,2 pkt, a Tomasiak - 131,5 m i 279,7 pkt.

Prevc przypieczętował zwycięstwo w drugiej serii

Po pierwszej serii Prevc prowadził po skoku na 141,5 m. W drugiej osiągnął 140 m i triumfował notą 316,7 pkt. Zajc i Tschofenig uplasowali się ex aequo na drugiej pozycji. Stracili do zwycięzcy 17,5 pkt. Słoweniec skoczył 133,5 m i 138 m, natomiast Austriak - 132 m i 134 m.