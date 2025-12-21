Tomasiak powtórzył wynik z Wisły
Tomasiak skoczył 131 m i 126,5 m, co dało mu 293,8 pkt. 18-latek wyrównał swoje największe osiągnięcie w karierze, gdyż dwa tygodnie temu w Wiśle też był piąty.
Było trochę nerwów. Oddałem dwa równe skoki. Trafiłem na nie najgorsze warunki w konkursie i kwalifikacjach. Nie mogłem narzekać. Na razie trudno osiągnąć mi coś więcej. Na podium trzeba jeszcze trochę poczekać - powiedział Tomasiak w Eurosporcie.
Wąsek uzyskał 134 m i 127 m - 281,7 pkt, Stoch - 120,5 m i 121 m - 268,7 pkt, a Kot - 119 m i 121,5 m - 250,6 pkt. Do drugiej serii nie awansowali 42. Piotr Żyła - 116,5 m i 120,8 pkt oraz 43. Dawid Kubacki - 119 m i 116,4 pkt.
Embacher pobił rekord skoczni
Kobayashi po skokach na 133 m i 132 m otrzymał notę 310 pkt. Japończyk odniósł 37. zwycięstwo w karierze i w klasyfikacji wszech czasów wyprzedził Fina Janne Ahonena.
Prowadzący po pierwszej serii Prevc skoczył 133 m i 141 m, ale miał gorsze noty za styl i stracił 3,6 pkt do zwycięzcy. Słoweniec wygrał pięć poprzednich konkursów. Trzeci Hoffmann osiągnął 124,5 m i 132,5 m, co dało mu 303,8 pkt. Tuż za podium uplasował się jego rodak Philipp Raimund.
W pierwszej serii Austriak Stephan Embacher pobił rekord skoczni - 145 m. Ostatecznie zajął ósme miejsce. Niedzielny konkurs często był przerywany i przedłużył się ze względu na zbyt silny wiatr.
Tomasiak awansował na 13. pozycję
Prevc ma 850 pkt i z wyraźną przewagą prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugi Kobayashi po niedzielnym zwycięstwie ma 651 pkt. Trzecie miejsce zajmuje Słoweniec Anze Lanisek, który zgromadził 506 pkt. Tomasiak ma 202 pkt i awansował na 13. pozycję. Stoch jest 23., Żyła - 25., Wąsek - 33., Kubacki - 36., a Kot - 37.
Po świętach Bożego Narodzenia odbędzie się 74. edycja Turnieju Czterech Skoczni, w którym wystartuje pięciu Polaków. Trener Maciej Maciusiak nie ogłosił jeszcze składu na niemiecko-austriacki turniej, który tradycyjnie rozpocznie się w Oberstdorfie.
- Wyniki
- 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 310,0 pkt (133,0/132,0)
- 2. Domen Prevc (Słowenia) 306,4 (133,0/141,0)
- 3. Felix Hoffmann (Niemcy) 303,8 (124,5/132,5)
- 4. Philipp Raimund (Niemcy) 296,6 (132,0/129,5)
- 5. Kacper Tomasiak (Polska) 293,8 (131,0/126,5)
- 6. Jonas Schuster (Austria) 293,0 (130,0/126,0)
- 7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 291,2 (130,5/129,0)
- 8. Stephan Embacher (Austria) 290,1 (145,0/140,0)
- 9. Timi Zajc (Słowenia) 290,0 (134,0/133,5)
- 10. Ren Nikaido (Japonia) 289,9 (125,5/137,0)
- ...
- 13. Paweł Wąsek (Polska) 281,7 (134,0/127,0)
- 18. Kamil Stoch (Polska) 268,7 (120,5/121,0)
- 27. Maciej Kot (Polska) 250,6 (119,0/121,5)
- 42. Piotr Żyła (Polska) 120,8 (116,5)
- 43. Dawid Kubacki (Polska) 116,4 (119,0)
- Klasyfikacja Pucharu Świata
- 1. Domen Prevc (Słowenia) 850 pkt
- 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 651
- 3. Anze Lanisek (Słowenia) 506
- 4. Philipp Raimund (Niemcy) 500
- 5. Ren Nikaido (Japonia) 459
- 6. Felix Hoffmann (Niemcy) 405
- 7. Stefan Kraft (Austria) 368
- 8. Daniel Tschofenig (Austria) 356
- 9. Jan Hoerl (Austria) 315
- 10. Stephan Embacher (Austria) 297
- ...
- 13. Kacper Tomasiak (Polska) 202
- 23. Kamil Stoch (Polska) 110
- 25. Piotr Żyła (Polska) 96
- 33. Paweł Wąsek (Polska) 43
- 36. Dawid Kubacki (Polska) 31
- 37. Maciej Kot (Polska) 28
- Klasyfikacja Pucharu Narodów
- 1. Austria 1842 pkt
- 2. Słowenia 1743
- 3. Japonia 1626
- 4. Niemcy 1214
- 5. Norwegia 733
- 6. Polska 585
