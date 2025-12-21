Tomasiak powtórzył wynik z Wisły

Tomasiak skoczył 131 m i 126,5 m, co dało mu 293,8 pkt. 18-latek wyrównał swoje największe osiągnięcie w karierze, gdyż dwa tygodnie temu w Wiśle też był piąty.

Było trochę nerwów. Oddałem dwa równe skoki. Trafiłem na nie najgorsze warunki w konkursie i kwalifikacjach. Nie mogłem narzekać. Na razie trudno osiągnąć mi coś więcej. Na podium trzeba jeszcze trochę poczekać - powiedział Tomasiak w Eurosporcie.

Wąsek uzyskał 134 m i 127 m - 281,7 pkt, Stoch - 120,5 m i 121 m - 268,7 pkt, a Kot - 119 m i 121,5 m - 250,6 pkt. Do drugiej serii nie awansowali 42. Piotr Żyła - 116,5 m i 120,8 pkt oraz 43. Dawid Kubacki - 119 m i 116,4 pkt.

Embacher pobił rekord skoczni

Kobayashi po skokach na 133 m i 132 m otrzymał notę 310 pkt. Japończyk odniósł 37. zwycięstwo w karierze i w klasyfikacji wszech czasów wyprzedził Fina Janne Ahonena.

Prowadzący po pierwszej serii Prevc skoczył 133 m i 141 m, ale miał gorsze noty za styl i stracił 3,6 pkt do zwycięzcy. Słoweniec wygrał pięć poprzednich konkursów. Trzeci Hoffmann osiągnął 124,5 m i 132,5 m, co dało mu 303,8 pkt. Tuż za podium uplasował się jego rodak Philipp Raimund.

W pierwszej serii Austriak Stephan Embacher pobił rekord skoczni - 145 m. Ostatecznie zajął ósme miejsce. Niedzielny konkurs często był przerywany i przedłużył się ze względu na zbyt silny wiatr.

Tomasiak awansował na 13. pozycję

Prevc ma 850 pkt i z wyraźną przewagą prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugi Kobayashi po niedzielnym zwycięstwie ma 651 pkt. Trzecie miejsce zajmuje Słoweniec Anze Lanisek, który zgromadził 506 pkt. Tomasiak ma 202 pkt i awansował na 13. pozycję. Stoch jest 23., Żyła - 25., Wąsek - 33., Kubacki - 36., a Kot - 37.

Po świętach Bożego Narodzenia odbędzie się 74. edycja Turnieju Czterech Skoczni, w którym wystartuje pięciu Polaków. Trener Maciej Maciusiak nie ogłosił jeszcze składu na niemiecko-austriacki turniej, który tradycyjnie rozpocznie się w Oberstdorfie.

Wyniki

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 310,0 pkt (133,0/132,0)

2. Domen Prevc (Słowenia) 306,4 (133,0/141,0)

3. Felix Hoffmann (Niemcy) 303,8 (124,5/132,5)

4. Philipp Raimund (Niemcy) 296,6 (132,0/129,5)

5. Kacper Tomasiak (Polska) 293,8 (131,0/126,5)

6. Jonas Schuster (Austria) 293,0 (130,0/126,0)

7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 291,2 (130,5/129,0)

8. Stephan Embacher (Austria) 290,1 (145,0/140,0)

9. Timi Zajc (Słowenia) 290,0 (134,0/133,5)

10. Ren Nikaido (Japonia) 289,9 (125,5/137,0)

...

13. Paweł Wąsek (Polska) 281,7 (134,0/127,0)

18. Kamil Stoch (Polska) 268,7 (120,5/121,0)

27. Maciej Kot (Polska) 250,6 (119,0/121,5)

42. Piotr Żyła (Polska) 120,8 (116,5)

43. Dawid Kubacki (Polska) 116,4 (119,0)

Klasyfikacja Pucharu Świata

1. Domen Prevc (Słowenia) 850 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 651

3. Anze Lanisek (Słowenia) 506

4. Philipp Raimund (Niemcy) 500

5. Ren Nikaido (Japonia) 459

6. Felix Hoffmann (Niemcy) 405

7. Stefan Kraft (Austria) 368

8. Daniel Tschofenig (Austria) 356

9. Jan Hoerl (Austria) 315

10. Stephan Embacher (Austria) 297

...

13. Kacper Tomasiak (Polska) 202

23. Kamil Stoch (Polska) 110

25. Piotr Żyła (Polska) 96

33. Paweł Wąsek (Polska) 43

36. Dawid Kubacki (Polska) 31

37. Maciej Kot (Polska) 28