Kobayashi zepsuł drugi skok
Drugi był Niemiec Felix Hoffmann, a trzeci Japończyk Ren Nikaido. Prowadzący po pierwszej serii Japończyk Ryoyu Kobayashi w finale miał słabszy skok i ostatecznie był szósty.
Piotr Żyła został sklasyfikowany na 17. pozycji, a Kamil Stoch na 22. Awansu do finału nie wywalczyli 36. Maciej Kot - 122 m i 44. Dawid Kubacki - 118,5 m.
Stoch miał pecha w drugiej serii
Konkurs był rozgrywany w dość trudnych warunkach, przy silnym wietrze wiejącym skoczkom w plecy. To sprawiało, że dobrym "lotnikom" szczególnie w serii finałowej trudno było daleko odlecieć. Jednym z pechowców w finale był Stoch, 24. po pierwszej serii. W drugiej trafił na wiatr 1,75 m/s, za co dostał ponad 27 pkt rekompensaty. To jednak pozwoliło mu na awans tylko o dwie pozycje w porównaniu z pierwszą serią.
Minimalnie lepsze warunki mieli Tomasiak i Żyła, ale oni także stoczyli bój z wiatrem. A najtrudniej miał Nikaido, który w drugiej serii dostał aż 31 pkt rekompensaty za wiatr o sile 1,98 m/s.
Insam ukarany czerwoną kartką
W sobotę aura dla zawodników z czołówki była najbardziej przychylna Hoffmannowi. Niemiec skakał przy najsłabszych porywach, miał wiatr tylko 1,22 m/s i dzięki temu z czwartej lokaty po pierwszym skoku awansował ostatecznie na drugą.
Po pierwszej serii, w której warunki nie były aż tak trudne prowadził Kobayashi a drugi był Nikaido, który tracił do kolegi z reprezentacji tylko 0,2 pkt. Tomasiak w trudnych warunkach uzyskał 125 m i był 22. ex aequo z Piotrem Żyłą, który wylądował na 131,5 m. Kamil Stoch był 24. - 126,5 m. Prowadził Kobayashi po lądowaniu na 138 m. Drugi był Nikaido - 141,5 m, a trzeci lider klasyfikacji generalnej Prevc - 138,5 m.
Pierwszą serię rozegrano z 21. i 20. belki startowej. Zdyskwalifikowani zostali Kanadyjczyk Mackenzie Boyd-Clowes i Alex Insam. Włoch otrzymał za swoje przewinienie czerwoną kartkę.
Prevc wygrał po raz piąty z rzędu
W drugiej serii skaczący jako trzeci od końca Prevc osiągnął 142 m, dostał od sędziów wysokie noty i objął prowadzenie. Po nim wystąpił Nikaido, ale doleciał tylko do 129,5 m i był trzeci, gdyż wcześniej Hoffmann przy słabszym niż rywale wietrze w plecy osiągnął 141 m.
Jako ostatni na belce usiadł lider Kobayashi. Dość długo czekał na sygnał do ruszenia, gdyż na skoczni mocno wiało, w plecy nawet do 3,5 m/s. Gdy w końcu ruszył warunki nie były optymalne, a to sprawiło, że osiągnął tylko 131 m i spadł o pięć pozycji na szóstą lokatę. Dzięki temu Prevc zwyciężył po raz piąty z rzędu.
W niedzielę w Engelbergu zostanie rozegrany drugi konkurs. Kwalifikacje o godz. 14.30, start zawodów o 16.
- Wyniki
- 1. Domen Prevc (Słowenia) 330,2 (138,5 m/142,0 m)
- 2. Felix Hoffmann (Niemcy) 326,4 (138,0/141,0)
- 3. Ren Nikaido (Japonia) 318,1 (141,5/129,5)
- 4. Philipp Raimund (Niemcy) 315,0 (138,0/135,0)
- 5. Jonas Schuster (Austria) 314,9 (139,0/134,0)
- 6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 314,1 (138,0/131,0)
- 7. Jason Colby (USA) 313,9 (136,5/135,0)
- 8. Jan Hoerl (Austria) 306,8 (134,0/134,0)
- 9. Anze Lanisek (Słowenia) 301,4 (134,0/131,0)
- 10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 299,6 (131,5/133,5)
- ...
- 13. Kacper Tomasiak (Polska) 295,7 (125,0/133,0)
- 17. Piotr Żyła (Polska) 287,3 (131,5/126,5)
- 22. Kamil Stoch (Polska) 283,4 (126,5/125,0)
- 36. Maciej Kot (Polska) 131,6 (122,0)
- 44. Dawid Kubacki (Polska) 122,9 (118,5)
- Klasyfikacja Pucharu Świata
- 1. Domen Prevc (Słowenia) 770 pkt
- 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 551
- 3. Anze Lanisek (Słowenia) 488
- 4. Philipp Raimund (Niemcy) 450
- 5. Ren Nikaido (Japonia) 433
- 6. Daniel Tschofenig (Austria) 356
- Stefan Kraft (Austria) 356
- 8. Felix Hoffmann (Niemcy) 345
- 9. Jan Hoerl (Austria) 299
- 10. Stephan Embacher (Austria) 265
- ...
- 16. Kacper Tomasiak (Polska) 157
- 23. Kamil Stoch (Polska) 97
- 25. Piotr Żyła (Polska) 96
- 35. Dawid Kubacki (Polska) 31
- 37. Maciej Kot (Polska) 24
- 38. Paweł Wąsek (Polska) 23
- Klasyfikacja Pucharu Narodów
- 1. Austria 1741 pkt
- 2. Słowenia 1616
- 3. Japonia 1466
- 4. Niemcy 1101
- 5. Norwegia 661
- 6. Polska 503
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję