Kobayashi zepsuł drugi skok

Drugi był Niemiec Felix Hoffmann, a trzeci Japończyk Ren Nikaido. Prowadzący po pierwszej serii Japończyk Ryoyu Kobayashi w finale miał słabszy skok i ostatecznie był szósty.

Piotr Żyła został sklasyfikowany na 17. pozycji, a Kamil Stoch na 22. Awansu do finału nie wywalczyli 36. Maciej Kot - 122 m i 44. Dawid Kubacki - 118,5 m.

Stoch miał pecha w drugiej serii

Konkurs był rozgrywany w dość trudnych warunkach, przy silnym wietrze wiejącym skoczkom w plecy. To sprawiało, że dobrym "lotnikom" szczególnie w serii finałowej trudno było daleko odlecieć. Jednym z pechowców w finale był Stoch, 24. po pierwszej serii. W drugiej trafił na wiatr 1,75 m/s, za co dostał ponad 27 pkt rekompensaty. To jednak pozwoliło mu na awans tylko o dwie pozycje w porównaniu z pierwszą serią.

Minimalnie lepsze warunki mieli Tomasiak i Żyła, ale oni także stoczyli bój z wiatrem. A najtrudniej miał Nikaido, który w drugiej serii dostał aż 31 pkt rekompensaty za wiatr o sile 1,98 m/s.

Insam ukarany czerwoną kartką

W sobotę aura dla zawodników z czołówki była najbardziej przychylna Hoffmannowi. Niemiec skakał przy najsłabszych porywach, miał wiatr tylko 1,22 m/s i dzięki temu z czwartej lokaty po pierwszym skoku awansował ostatecznie na drugą.

Po pierwszej serii, w której warunki nie były aż tak trudne prowadził Kobayashi a drugi był Nikaido, który tracił do kolegi z reprezentacji tylko 0,2 pkt. Tomasiak w trudnych warunkach uzyskał 125 m i był 22. ex aequo z Piotrem Żyłą, który wylądował na 131,5 m. Kamil Stoch był 24. - 126,5 m. Prowadził Kobayashi po lądowaniu na 138 m. Drugi był Nikaido - 141,5 m, a trzeci lider klasyfikacji generalnej Prevc - 138,5 m.

Pierwszą serię rozegrano z 21. i 20. belki startowej. Zdyskwalifikowani zostali Kanadyjczyk Mackenzie Boyd-Clowes i Alex Insam. Włoch otrzymał za swoje przewinienie czerwoną kartkę.

Prevc wygrał po raz piąty z rzędu

W drugiej serii skaczący jako trzeci od końca Prevc osiągnął 142 m, dostał od sędziów wysokie noty i objął prowadzenie. Po nim wystąpił Nikaido, ale doleciał tylko do 129,5 m i był trzeci, gdyż wcześniej Hoffmann przy słabszym niż rywale wietrze w plecy osiągnął 141 m.

Jako ostatni na belce usiadł lider Kobayashi. Dość długo czekał na sygnał do ruszenia, gdyż na skoczni mocno wiało, w plecy nawet do 3,5 m/s. Gdy w końcu ruszył warunki nie były optymalne, a to sprawiło, że osiągnął tylko 131 m i spadł o pięć pozycji na szóstą lokatę. Dzięki temu Prevc zwyciężył po raz piąty z rzędu.

W niedzielę w Engelbergu zostanie rozegrany drugi konkurs. Kwalifikacje o godz. 14.30, start zawodów o 16.

Wyniki

1. Domen Prevc (Słowenia) 330,2 (138,5 m/142,0 m)

2. Felix Hoffmann (Niemcy) 326,4 (138,0/141,0)

3. Ren Nikaido (Japonia) 318,1 (141,5/129,5)

4. Philipp Raimund (Niemcy) 315,0 (138,0/135,0)

5. Jonas Schuster (Austria) 314,9 (139,0/134,0)

6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 314,1 (138,0/131,0)

7. Jason Colby (USA) 313,9 (136,5/135,0)

8. Jan Hoerl (Austria) 306,8 (134,0/134,0)

9. Anze Lanisek (Słowenia) 301,4 (134,0/131,0)

10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 299,6 (131,5/133,5)

...

13. Kacper Tomasiak (Polska) 295,7 (125,0/133,0)

17. Piotr Żyła (Polska) 287,3 (131,5/126,5)

22. Kamil Stoch (Polska) 283,4 (126,5/125,0)

36. Maciej Kot (Polska) 131,6 (122,0)

44. Dawid Kubacki (Polska) 122,9 (118,5)

Klasyfikacja Pucharu Świata

1. Domen Prevc (Słowenia) 770 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 551

3. Anze Lanisek (Słowenia) 488

4. Philipp Raimund (Niemcy) 450

5. Ren Nikaido (Japonia) 433

6. Daniel Tschofenig (Austria) 356

Stefan Kraft (Austria) 356

8. Felix Hoffmann (Niemcy) 345

9. Jan Hoerl (Austria) 299

10. Stephan Embacher (Austria) 265

...

16. Kacper Tomasiak (Polska) 157

23. Kamil Stoch (Polska) 97

25. Piotr Żyła (Polska) 96

35. Dawid Kubacki (Polska) 31

37. Maciej Kot (Polska) 24

38. Paweł Wąsek (Polska) 23