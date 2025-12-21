Pięciu Polaków na starcie Turnieju Czterech Skoczni

Na liście powołanych skoczków na Turniej Czterech Skoczni znaleźli się: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła. Skład opublikowano na oficjalnym koncie Polskiego Związku Narciarskiego na platformie X, kilkadziesiąt minut po zakończeniu konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. W Szwajcarii Tomasiak był piąty, Wąsek 13., Stoch 18., Kot 27., Żyła 42., a Kubacki 43.

Małysz, Stoch i Kubacki wygrywali Turniej Czterech Skoczni

Tradycyjny i prestiżowy Turniej Czterech Skoczni, który stanowi ukoronowanie pierwszej części sezonu, rozpocznie się w niemieckim Oberstdorfie 29 grudnia (kwalifikacje odbędą się dzień wcześniej). Kolejne etapy zaplanowano w Garmisch-Partenkirchen w Nowy Rok, w Innsbrucku 4 stycznia oraz w Bischofshofen dwa dni później.

Na liście triumfatorów Turnieju Czterech Skoczni są m.in. Stoch (trzykrotnie), Kubacki, a także obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.