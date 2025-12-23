Rosjanie mogą startować pod neutralną flagą

Po inwazji na Ukrainę w 2022 roku sportowcy z Rosji i Białorusi zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji w wielu dyscyplinach. Zgodnie z decyzją MKOl w igrzyskach mogą startować, ale po spełnieniu kilku warunków, w neutralnych barwach i po akceptacji ze strony światowych związków sportowych.

Reklama

Trybunał Arbitrażowy orzekł na korzyść Rosjan i Białorusinów

Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa (FIS) nie pozwoliła im startować, ale na początku grudnia Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) orzekł, że Rosjanie i Białorusini powinni mieć prawo olimpijskiego występu po spełnieniu określonych wymagań.

Około 15 Rosjan pojedzie na igrzyska

Wcześniej prawo startu w igrzyskach we Włoszech (6-22 lutego) uzyskało troje łyżwiarzy figurowych - Rosjanie Adelija Petrosian i Piotr Gumiennik oraz Białorusinka Wiktorija Safonowa. Po decyzji CAS minister sportu Rosji Michaił Diegtiariow ocenił, że na olimpiadę pojedzie około 15 sportowców z jego kraju.