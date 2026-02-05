Mężczyzna wyrwał kobiecie rosyjską flagę

Flaga została szybko zdjęta przez menedżerkę turnieju. Wówczas podszedł do niej mężczyzna, wyrwał jej flagę i zabrał ze sobą. Cała sytuacja zdenerwowała czeskie hokeistki, które w starciu z jednymi z faworytek nie miały wielu atutów.

Reklama

Reakcja organizatorów i federacji hokejowej była szybka, ale całe wydarzenie nie było dla nas miłe - powiedziała menedżerka czeskiej drużyny, Tereza Sadilova.

Na trybunach był wiceprezydent USA

Drużyny z Rosji i Białorusi nie mogą startować w igrzyskach ze względu na wojnę na Ukrainie. MKOl dopuścił do udziału jako neutralnych sportowców 20 sportowców z obydwu krajów. Musieli oni spełnić kryteria nie tylko sportowe, m.in. nie popierać agresji wojskowej na Ukrainę.

Spotkanie, niezależnie od incydentu z flagą, rozgrywane było w specjalnym reżimie bezpieczeństwa, ponieważ w jego trakcie dotarł na trybuny wiceprezydent USA J.D. Vance.