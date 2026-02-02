Flaga została wręczona Natalii Czerwonce

W komunikacie podano, że "Minister przez cały czas trwania uroczystości miał ze sobą flagę Polski, aż do momentu wręczenia jej pani chorąży Natalii Czerwonce. Flaga jest już z naszą medalistką olimpijską i naszą reprezentacją we Włoszech".

Szef resortu został do końca uroczystości i po zrobieniu wspólnego zdjęcia pożegnał się, a następnie udał się do ministerstwa w celu wykonywania dalszych obowiązków.

Ministerstwo ostrzega prezesa PKOl

Delegacja MSiT podczas piątkowych uroczystości miała także ze sobą drugą flagę. Dyrektor komunikacji MSiT Aleksandra Chalimoniuk przekazała ją na ręce sekretarza generalnego PKOl Marka Pałusa w trakcie trwania uroczystości w PKOl.

Haniebne jest to, że ta flaga jest w tym momencie wykorzystywana przez prezesa PKOl do gierek politycznych i manipulacji - napisano w oświadczeniu MSiT.

Ministerstwo zadeklarowało, że "dalsze kłamstwa szerzone przez Radosława Piesiewicza spotkają się z podjęciem kroków prawnych".

Piesiewicz zamieścił skan listu do Rutnickiego

Ze swej strony prezes PKOl w kolejnym poście na X zamieścił skan listu, który wysłał do ministra Rutnickiego. W dokumencie jest informacja o planowanym spotkaniu z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego z przewodniczącą MKOl Kristy Coventry. Autor listu zapowiedział poruszenie kwestii organizacji przez Polską letnich igrzysk olimpijskich.

Dziś, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, odciętego politycznymi decyzjami od finansowania z budżetu państwa i ze Spółek Skarbu Państwa, niezależnie od słuszności tej idei, nie stać na podjęcie takich zobowiązań, bez zapewnienia przez państwo gwarancji rządowych - napisał w mediach społecznościowych prezes PKOl.

Piesiewicz chciał zaprosić ministra na igrzyska

Piesiewicz wyjaśnił, że w piątek chciał omówić strategię podejmowanych działań. Chciał także oficjalnie zaprosić ministra na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Dlatego oczekiwał na przekazanie danych potrzebnych do akredytacji. Zaznaczył, że oczekuje informacji w tym celu do 3 lutego do godz. 13.00. Akredytacja będzie czekała w Mediolanie. Według informacji przekazanych PAP, ministerstwo ustosunkuje się do tej sprawy we wtorek. Chalimoniuk zaznaczyła, że poprzedni szef resortu Sławomir Nitras akredytację na igrzyska w Paryżu otrzymał dwa miesiące przed imprezą.

Pod koniec 2025 roku media obiegła informacja, że kierowany przez Radosława Piesiewicza PKOl - jedyna organizacja w Polsce, która może wnioskować o akredytacje na igrzyska - nie wystąpił o taką dla ministra Rutnickiego. Prezes PKOl był mocno skonfliktowany z jego poprzednikiem Nitrasem po zakończeniu paryskiej imprezy.

Szef MSiT pod koniec stycznia ujawnił, że w dniach 10-12 lutego będzie gościł w Mediolanie. Resort wraz z Polską Organizacją Turystyczną (POT) będzie aktywnie promować Polskę we Włoszech podczas igrzysk, organizując m.in. Polskie Stoisko Narodowe (PSN) na targach turystycznych BIT (Borsa Internazionale del Turismo).