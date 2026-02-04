MKOl reaguje na zmiany klimatyczne

MKOl potwierdził, że obecnie analizuje kwestie związane z terminami igrzysk olimpijskich, zarówno letnich jak i zimowych. Problem na forum MKOl przedstawiła ostatnio przewodnicząca Kirsty Coventry.

Rozważamy wstępnie przyspieszone organizowanie zimowych igrzysk olimpijskich. Zmieniają się temperatury na świecie, trzeba na to reagować - potwierdził w Mediolanie Karl Stoss, członek MKOl nadzorujący przegląd programu sportowego.

Zmiany klimatyczne wyzwaniem dla gospodarzy igrzysk

MKOl od wielu lat, także za czasów poprzedniego przewodniczącego Thomasa Bacha, nie krył, że zmiany klimatyczne stanowią poważne wyzwanie dla znalezienia przyszłych gospodarzy i organizacji zawodów.

Marzec to zbyt późno, słońce już tak silnie operuje, że topi się śnieg. A bez niego nie ma rywalizacji paralimpijczyków - powiedział Stoss, którego ojczyzna, Austria, jest tradycyjną potęgą w narciarstwie alpejskim i skokach narciarskich.

Kolejne zimowe igrzyska również w lutym

O terminach igrzysk olimpijskich i paralimpijskich dyskutowano podczas przedolimpijskiego spotkania MKOl w Mediolanie. Zdecydowano, że w czerwcu odbędzie się kolejne, aby podjąć decyzje dotyczące przeglądu olimpijskiego w ramach programu "Gotowi na przyszłość" oraz ewentualnego dodania nowych dyscyplin i wydarzeń do zimowych igrzysk olimpijskich w Alpach Francuskich w 2030 roku.

Edycja w Alpach Francuskich ma się odbyć w dniach 1-17 lutego 2030, a zimowe igrzyska olimpijskie w Utah w USA w 2034 roku w dniach 10-26 lutego.

Globalne ocieplenie ciągle rośnie

Lata 2015–2024 były najcieplejszą dekadą w historii, a średnia temperatura na świecie w 2024 roku wyniosła 1,55 stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Globalne ocieplenie wywołane przez człowieka rośnie obecnie w tempie 0,25 stopni Celsjusza na dziesięć lat. Społeczność międzynarodowa uznała, że należy utrzymać ocieplenie znacznie poniżej 2 st. C i kontynuować działania na rzecz ograniczenia tego wzrostu do maksymalnie 1,5 st. C.