Tomasiak nie skakał w Willingen
W niedzielę Prevc z krótszego od innych zawodników rozbiegu zdeklasował konkurencję w Willingen notą 293 pkt (ponad 30 punktów więcej od drugiego Japończyka Rena Nikaido), odnosząc 11. zwycięstwo w sezonie. Tym samym Domen ściga rekordowe osiągnięcie starszego brata Petera, który w sezonie 2015/16 wygrał 15 indywidualnych konkursów, zdobył Kryształową Kulę i był liderem zarobków.
Najlepszy z Polaków w finansowej karuzeli PŚ jest niezmiennie w tym sezonie Kacper Tomasiak, który plasuje się na 13. miejscu (spadek o jedną pozycję) z kwotą ponad 53 tys. euro (około 220 tys. zł). 18-latek nie brał udziału w rywalizacji w ostatnich konkursach w Willingen i przygotowuje się do debiutu olimpijskiego.
FIS po raz pierwszy płaci w euro
Po raz pierwszy w historii FIS nagrody finansowe wypłaca nie we frankach szwajcarskich, lecz w euro. Za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci się 15 tys. euro, a za zwycięstwo w kwalifikacjach - 3175 euro. Nagrodę finansową otrzymuje każdy skoczek, który wystąpił w drugiej serii. Za 30. pozycję jest to 500 euro. Za pierwsze miejsce w konkursie drużynowym oraz mikstów każdy z uczestników dostaje 8500 euro.
Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.
- Lista płac PŚ w skokach narciarskich po 25 z 37 zawodów
- (kwoty w euro i złotych)
- 1. Domen Prevc (Słowenia) 372 950 (1 573 850)
- 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 155 850 (657 700)
- 3. Ren Nikaido (Japonia) 141 100 (595 450)
- ........................................................
- 13. Kacper Tomasiak (Polska) 53 300 (223 900)
- 26. Kamil Stoch (Polska) 21 575 (91 400)
- 32. Piotr Żyła (Polska) 16 800 (70 900)
- 34. Dawid Kubacki (Polska) 15 850 (66 600)
- 38. Maciej Kot (Polska) 11 250 (47 250)
- 41. Paweł Wąsek (Polska) 8 350 (35 000)
- 67. Klemens Joniak (Polska) 1 000 (4 200)
