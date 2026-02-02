Tomasiak nie skakał w Willingen

W niedzielę Prevc z krótszego od innych zawodników rozbiegu zdeklasował konkurencję w Willingen notą 293 pkt (ponad 30 punktów więcej od drugiego Japończyka Rena Nikaido), odnosząc 11. zwycięstwo w sezonie. Tym samym Domen ściga rekordowe osiągnięcie starszego brata Petera, który w sezonie 2015/16 wygrał 15 indywidualnych konkursów, zdobył Kryształową Kulę i był liderem zarobków.

Najlepszy z Polaków w finansowej karuzeli PŚ jest niezmiennie w tym sezonie Kacper Tomasiak, który plasuje się na 13. miejscu (spadek o jedną pozycję) z kwotą ponad 53 tys. euro (około 220 tys. zł). 18-latek nie brał udziału w rywalizacji w ostatnich konkursach w Willingen i przygotowuje się do debiutu olimpijskiego.

FIS po raz pierwszy płaci w euro

Po raz pierwszy w historii FIS nagrody finansowe wypłaca nie we frankach szwajcarskich, lecz w euro. Za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci się 15 tys. euro, a za zwycięstwo w kwalifikacjach - 3175 euro. Nagrodę finansową otrzymuje każdy skoczek, który wystąpił w drugiej serii. Za 30. pozycję jest to 500 euro. Za pierwsze miejsce w konkursie drużynowym oraz mikstów każdy z uczestników dostaje 8500 euro.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.