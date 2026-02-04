Żurek pokonał Stolza w bezpośrednim wyścigu

"The Athletic" uważa, że jeśli ktoś ma pokonać we Włoszech amerykańską gwiazdę łyżwiarstwa szybkiego Jordana Stolza, to może to zrobić tylko polski łyżwiarz. 26-letni Żurek w zawodach kończących rywalizację w Pucharze Świata w niemieckim Inzell dwukrotnie zwyciężył na 500 m w imponującym stylu. Za każdym razem ustanowił rekord toru. A na koniec pokonał Stolza w bezpośrednim wyścigu.

Dzięki swoim pierwszym zwycięstwom w Pucharze Świata Źurek osiąga szczyt formy w odpowiednim momencie, ponieważ program łyżwiarstwa szybkiego mężczyzn rozpoczyna się 8 lutego. Wyścig na 500 m odbędzie się 14 lutego - podał portal.

Zawodnik KS Pilica Tomaszów Mazowiecki niedawno triumfował w mistrzostwach Europy na 500 i 1000 m.

Rodzeństwo ze Słowenii faworytami do medali na skoczni

Wśród nazwisk wymienianych przez amerykański portal są m.in. panczenistka Femke Kok i skoczek narciarski Domen Prevc. 25-latka znajduje się na czele listy holenderskich łyżwiarzy szybkich. Wygrała końcową punktację Pucharu Świata na 500 i 1000 m. Ma w dorobku trzy kolejne tytuły mistrzyni świata na dystansie 500 m i zdobyła srebrny medal na w biegu na 1000 m podczas zeszłorocznej edycji. Pierwszym olimpijskim sprintem kobiet będzie 9 lutego bieg na 1000 m. Na 500 m wysoką formę w ostatnich startach zaprezentowała mistrzyni Starego Kontynentu Kaja Ziomek-Nogal.

Amerykańscy dziennikarze przy Słoweńcu Prevcu jednocześnie wymieniają jego siostrę Nikę. Przypominają, że w tym sezonie Pucharu Świata dominuje 26-latek ze Słowenii. Domen ma na koncie dotychczas 10 zwycięstw, a jego 20-letnia siostra - 13, w tym siedem w ostatnich dziewięciu zawodach. Oboje zdobyli dwa złote medale i jeden srebrny podczas zeszłorocznych mistrzostw świata i prawdopodobnie ponownie staną na podium we Włoszech. Zawody w skokach narciarskich rozpoczną się w sobotę.