Klaebo uzależniony od gry na konsoli

29-letni Norweg, który podróżuje z walizką zawierającą konsolę i specjalny ekran, nie ukrywa, że gry to jego ulubiony sposób relaksu. Niestety internet okazał się trochę za słaby, ale zaprzęgliśmy Włochów do pracy i zobaczymy, czy ktoś przyjdzie i to naprawi - powiedział Klaebo na konferencji prasowej w czwartek.

Jeśli internet się wzmocni i przyspieszy, igrzyska będą uratowane - dodał i przyznał, że od tego sposobu spędzania wolnego czasu jest "całkowicie uzależniony", więc jest gotowy dużo poświęcić albo zapłacić, aby móc korzystać z konsoli.

Klaebo faworytem do złota

Norweg o szóste olimpijskie złoto powalczy już w niedzielę w biegu łączonym 2x10 km techniką klasyczną i dowolną. Uważany za faworyta rywalizacji w Tesero przyznał, że ta rola nie ma wpływu na jego nastawienie.

Przygotowania przebiegły zgodnie z planem i już nie mogę się doczekać startu. Zobaczymy, co przyniosą kolejne 14 dni. Myślę, że będzie dobrze - zaznaczył.

Klaebo może zrównać się ze sławnymi rodakami

Klaebo w dwóch dotychczasowych startach olimpijskich wywalczył siedem medali, w tym pięć złotych. Gdyby na trasach w Tesero trzy razy stanął na najwyższym stopniu podium, zrównałby się w liczbie triumfów ze swoimi rodakami - biegaczami Marit Bjoergen i Bjoernem Daehlie oraz biathlonistą Ole Einarem Bjoerndalenem.