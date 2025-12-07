Polscy skoczkowie pierwszy raz w pierwszej dziesiątce

Tomasiak uzyskał 129,5 m i 125 m - 270,3 pkt, Żyła - 129,5 m i 125 m - 268,4 pkt, Kot - 127,5 m i 124 m - 258,1 pkt, a Wąsek - 119,5 m i 123 m - 245,5 pkt. Stoch dwukrotnie skoczył 120,5 m, co przełożyło się na 243,1 pkt.

Do drugiej serii nie zakwalifikowali się 39. Aleksander Zniszczoł - 123 m i 115,1 pkt oraz 46. Klemens Joniak - 119 m i 109,6 pkt. Polscy skoczkowie pierwszy raz w tym sezonie znaleźli się w pierwszej dziesiątce. Dla Tomasiaka piąte miejsce to największy sukces w karierze.

Prevc nowym liderem Pucharu Świata

Prevc skoczył 137 m i 132 m. Słoweniec otrzymał notę 282,3 pkt. Drugi Kobayashi stracił 0,9 pkt do zwycięzcy po skokach na 130,5 m i 129,5 m. Japończyk 74. raz w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Trzeci był Niemiec Philipp Raimund, który uzyskał 131,5 m i 129 m, co dało mu 276,8 pkt.

Po niedzielnym zwycięstwie Prevc ma 470 i został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajmuje jego rodak Anze Lanisek - 438. Trzeci jest Kobayashi - 406. Najlepszy z Polaków Tomasiak zgromadził 124 pkt i plasuje się na 14. pozycji.

Biało-czerwoni awansowali awansowali na piąte miejsce

W klasyfikacji Pucharu Narodów prowadzą Austriacy - 1337 przed Słoweńcami - 1197, Japończykami - 1028 i Niemcami - 840. Biało-czerwoni zdobyli 403 pkt. W niedzielę wyprzedzili Norwegów i awansowali na piątą lokatę. Kolejne zawody Pucharu Świata kobiet i mężczyzn odbędą się w dniach 13-14 grudnia w Klingenthal.

Wyniki

1. Domen Prevc (Słowenia) 282,3 pkt (137,0 m/132,0 m)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 281,4 (130,5/129,5)

3. Philipp Raimund (Niemcy) 276,8 (131,5/129,0)

4. Ren Nikaido (Japonia) 273,4 (133,0/130,5)

5. Kacper Tomasiak (Polska) 270,3 (129,5/125,0)

6. Władimir Zografski (Bułgaria) 268,7 (129,5/130,0)

7. Piotr Żyła (Polska) 268,4 (129,5/125,0)

8. Anze Lanisek (Słowenia) 265,9 (123,5/125,0)

Felix Hoffmann (Niemcy) 265,9 (128,5/126,0)

10. Valentin Foubert (Francja) 264,5 (130,0/128,0)

14. Maciej Kot (Polska) 258,1 (127,5/124,0)

25. Paweł Wąsek (Polska) 245,5 (119,5/123,0)

27. Kamil Stoch (Polska) 243,1 (120,5/120,5)

39. Aleksander Zniszczoł (Polska) 115,1 (123,0)

46. Klemens Joniak (Polska) 109,6 (119,0)

Klasyfikacja PŚ

1. Domen Prevc (Słowenia) 470 pkt

2. Anze Lanisek (Słowenia) 438

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 406

4. Philipp Raimund (Niemcy) 314

5. Daniel Tschofenig (Austria) 308

6. Ren Nikaido (Japonia) 243

7. Felix Hoffmann (Niemcy) 241

8. Stefan Kraft (Austria) 234

9. Jan Hoerl (Austria) 227

10. Stephan Embacher (Austria) 221

14. Kacper Tomasiak (Polska) 124

21. Kamil Stoch (Polska) 77

22. Piotr Żyła (Polska) 68

31. Dawid Kubacki (Polska) 28

39. Paweł Wąsek (Polska) 13