Polscy skoczkowie pierwszy raz w pierwszej dziesiątce
Tomasiak uzyskał 129,5 m i 125 m - 270,3 pkt, Żyła - 129,5 m i 125 m - 268,4 pkt, Kot - 127,5 m i 124 m - 258,1 pkt, a Wąsek - 119,5 m i 123 m - 245,5 pkt. Stoch dwukrotnie skoczył 120,5 m, co przełożyło się na 243,1 pkt.
Do drugiej serii nie zakwalifikowali się 39. Aleksander Zniszczoł - 123 m i 115,1 pkt oraz 46. Klemens Joniak - 119 m i 109,6 pkt. Polscy skoczkowie pierwszy raz w tym sezonie znaleźli się w pierwszej dziesiątce. Dla Tomasiaka piąte miejsce to największy sukces w karierze.
Prevc nowym liderem Pucharu Świata
Prevc skoczył 137 m i 132 m. Słoweniec otrzymał notę 282,3 pkt. Drugi Kobayashi stracił 0,9 pkt do zwycięzcy po skokach na 130,5 m i 129,5 m. Japończyk 74. raz w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Trzeci był Niemiec Philipp Raimund, który uzyskał 131,5 m i 129 m, co dało mu 276,8 pkt.
Po niedzielnym zwycięstwie Prevc ma 470 i został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajmuje jego rodak Anze Lanisek - 438. Trzeci jest Kobayashi - 406. Najlepszy z Polaków Tomasiak zgromadził 124 pkt i plasuje się na 14. pozycji.
Biało-czerwoni awansowali awansowali na piąte miejsce
W klasyfikacji Pucharu Narodów prowadzą Austriacy - 1337 przed Słoweńcami - 1197, Japończykami - 1028 i Niemcami - 840. Biało-czerwoni zdobyli 403 pkt. W niedzielę wyprzedzili Norwegów i awansowali na piątą lokatę. Kolejne zawody Pucharu Świata kobiet i mężczyzn odbędą się w dniach 13-14 grudnia w Klingenthal.
- Wyniki
- 1. Domen Prevc (Słowenia) 282,3 pkt (137,0 m/132,0 m)
- 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 281,4 (130,5/129,5)
- 3. Philipp Raimund (Niemcy) 276,8 (131,5/129,0)
- 4. Ren Nikaido (Japonia) 273,4 (133,0/130,5)
- 5. Kacper Tomasiak (Polska) 270,3 (129,5/125,0)
- 6. Władimir Zografski (Bułgaria) 268,7 (129,5/130,0)
- 7. Piotr Żyła (Polska) 268,4 (129,5/125,0)
- 8. Anze Lanisek (Słowenia) 265,9 (123,5/125,0)
- Felix Hoffmann (Niemcy) 265,9 (128,5/126,0)
- 10. Valentin Foubert (Francja) 264,5 (130,0/128,0)
- ...
- 14. Maciej Kot (Polska) 258,1 (127,5/124,0)
- 25. Paweł Wąsek (Polska) 245,5 (119,5/123,0)
- 27. Kamil Stoch (Polska) 243,1 (120,5/120,5)
- 39. Aleksander Zniszczoł (Polska) 115,1 (123,0)
- 46. Klemens Joniak (Polska) 109,6 (119,0)
- Klasyfikacja PŚ
- 1. Domen Prevc (Słowenia) 470 pkt
- 2. Anze Lanisek (Słowenia) 438
- 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 406
- 4. Philipp Raimund (Niemcy) 314
- 5. Daniel Tschofenig (Austria) 308
- 6. Ren Nikaido (Japonia) 243
- 7. Felix Hoffmann (Niemcy) 241
- 8. Stefan Kraft (Austria) 234
- 9. Jan Hoerl (Austria) 227
- 10. Stephan Embacher (Austria) 221
- ...
- 14. Kacper Tomasiak (Polska) 124
- 21. Kamil Stoch (Polska) 77
- 22. Piotr Żyła (Polska) 68
- 31. Dawid Kubacki (Polska) 28
- 39. Paweł Wąsek (Polska) 13
- Puchar Narodów
- 1. Austria 1337 pkt
- 2. Słowenia 1197
- 3. Japonia 1028
- 4. Niemcy 840
- 5. Polska 403
- 6. Norwegia 392
